超渣男「時間管理大師」！同時交14女友還傳性病　家人配合演出

▲ 受害者出面指控渣男騙財騙色。（翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名男子被多人指控是「超級渣男」，因為他一次同時交往14女友，而且騙財騙色，更傳染性病。不僅如此，渣男的家人還一起配合演出。

據馬來西亞《星洲網》與《中國報》報導，馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜，在今（27日）陪同多名受害者召開記者會。受害者指控，這名渣男偽裝成商業精英，再以花言巧語誘騙女生，並讓渣男得以同時與14名女生交往。女生們也不疑有他，不僅獻身，還乖乖把財物奉上，讓渣男成功騙色又騙財。

一名32歲劉姓受害女子就指出，她在2017年透過一場活動認識這名謝姓渣男，渣男稱自己的家世非常好，認識非常多政商高層與人脈，還拿出合照「佐證」，讓劉女信服。劉女說，當時的她非常信任謝男，因此謝男後來以父母親缺錢、投資公司等藉口向她要錢，他都來者不拒，前前後後送了60萬大馬令吉（約新台幣392萬元）給謝男。

▲張天賜（左一）陪同受害者們召開記者會。（翻自《中國報》）

劉女也說，她與謝男交往約4年，這其間也發現他偷吃其他女子。後來劉女更發現，其他「小三」也是受害者，同樣被謝男騙財騙色，隨後在2022年，她與謝男完全斷絕聯絡。

報導更指出，謝男的家人知道他的詐騙行徑，但非但沒有阻止，還配合演出，裝做是好父母，請「未來媳婦們」吃飯。此外，還有受害者被謝男傳染性病。張天賜也說，希望透過這場記者會，讓受害者們現身說法，並希望不要再讓其他人受害，讓大家認清謝男的真面目。

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