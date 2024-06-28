阿肥罐頭湊成CP！男男之旅展現絕佳默契「命定刮鬍刀」勾起男子必聊的修鬍話題

▲阿肥揪罐頭來趟「男男之旅」探訪九份私房秘境！（圖／擷取自《編做編玩》影音，下同）

生活中心／綜合報導

出國旅遊正夯，就連「即新聞」團隊的成員罐頭也忍不住當起薪水小偷，在上班時間逛起機票網站，不料卻被阿肥撞個正著，本來以為要被ㄉㄧㄤ到咪咪冒冒，沒想到畫風瞬間急轉直下，阿肥跟罐頭竟然展開意想不到的男男之旅！不僅浪漫遊九份，隔天一早並肩洗漱還發現兩人用的是同一把舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀，如此命定的默契，看來被湊成CP的那一天真的不遠了！

發現彼此都擁有同一把刮鬍刀的絕妙默契，其實全來自於罐頭那天的無心插柳！被發現在逛機票網站的罐頭向阿肥解釋，因為女朋友要跟好姐妹去韓國旅遊，所以才想說不如自己也出國走走，於是他就對著阿肥說，「還是你要一起？」被勾起興致的阿肥馬上自告奮勇說要來排一趟媲美國外的台灣本島行程，這個地方就是台灣人和國外旅客都不陌生的「九份」。

九份去到膩了嗎？其實九份還有許多秘境等著遊客探索，像是阿肥特別帶路的「灰窯瀑布」，和熱門的「十分瀑布」截然不同，不僅少了有距離的觀景台，還可以直接走到瀑布周邊泡泡腳、解暑氣，讓驚豔連連的罐頭不禁調侃阿肥，「哎我真的没想到，你這麼胖的人竟然會出門Outdoor！」

接著兩人下榻的民宿「小宅山」，房裡的大片落地窗更是盡收有山有水、有海有雲的無價美景。帶著另一半入住，光是眺望美景再走出房間的露台，浪漫氛圍絕對一秒升溫，難怪阿肥跟罐頭都忍不住「偷開車」，暗示不論白天晚上都適合來場「雙人瑜珈」！最後還要再到阿肥的口袋名單「逸茶酒室」報到，以台灣茶調酒、在地精釀啤酒以及美味餐點，好好洗滌一整天玩下來的疲憊。

在舒適的民宿睡了一夜，阿肥和罐頭兩人早早就起床盥洗刮鬍，以從容不迫的儀式感，延續前一天的乾淨颯爽與帥度！只見兩人在鏡子前不約而同拿起刮鬍刀，罐頭瞥了一眼驚呼，「欸，我們是不是用一樣的刮鬍刀啊！」比對過後果然英雄所見略同，是同一款舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀。只見阿肥娓娓道來，「這個我們前年，跟余記還有熊仔去露營的時候，我們用了都覺得非常好用！」罐頭忍不住笑出來問，「余記也用這個喔？」「你不要看她是女生，她鬍子也是長得很快的。」吐槽歸吐槽，其實舒適牌的女性除毛刀也是在姐妹圈被屢屢推薦的品牌之一。

然而，不少男性之所以在旅遊路上首選舒適牌相伴，罐頭率先解釋，其實自己在挑選刮鬍刀時最看重以下4點特質。

1. 擺動刀頭

罐頭解釋，「因為我的下巴有點尖，所以刮鬍刀必須要刮得無死角，刮得乾乾淨淨，所以有沒有擺動刀頭的設計就非常重要。」

2. 具備潤滑條設計

一般男生在刮鬍子時，皮膚不免會有種火辣辣的刺激感，「這會讓我感到不太舒服，所以我選刮鬍刀也要看是否具備潤滑條，刮起來連帶有種清涼感，這樣刮鬍才比較舒服。」

3. 刀柄防滑

通常刮鬍子的地點都在浴室，拿著刮鬍刀的手也不免濕濕的，「這時如果不小心手一滑……啪！人就沒了！」罐頭搞笑說。

4. 必須在哪裡都買得到

有些男生喜歡方便攜帶的刮鬍刀，但罐頭更精闢地表示，最重要的其實是「它必須哪裡都買得到」，罐頭表示，「畢竟有時候出門旅行會不小心忘東忘西，刮鬍刀很好買的話，才是出門旅行的好伴侶嘛，而且就不怕還要再花錢買其他用不習慣的品牌。」

言下之意，拿在罐頭手上的舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀，就滿足了他的4大需求，「這款刮鬍刀的潤滑條甚至有上下兩條，而且內含蘆薈、维他命E與荷荷巴油，使用起來真的給人清涼舒爽的感受。」包括刀柄也是以軟橡膠做成，「拿在手上非常安心，不怕不小心手滑。而也最重要的是，這款刮鬍刀哪裡都買得到，像是量販店、超商或藥妝店都可以找得到。」

中肯評論讓平常喜歡毒舌的阿肥，也不禁點頭大表贊成，「沒錯，刮鬍刀是我們男人必備的用具，好不好用真的非常重要！」尤其對於鬍子長得快的男生來說，無論是短期或長期旅遊，身邊隨時準備一把舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀，才能讓臉龐與下巴看起來清爽且俐落有型。

相約還要再來一次國旅的阿肥與罐頭，決定下次除了要約女朋友們一起同行，絕對要放進背包裡的當然還包括，讓兩人都一再回購的男仕好物舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀。