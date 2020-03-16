《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護





▲一直都有著濃密鬍子的羅平都選用舒適牌刮鬍刀處理「面子問題」。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

在女力報到（女兵日記系列）總是扮演排長宋志強的羅平，戲中總是以清爽臉龐的形象為人所知，但私底下的他卻總頂著一叢濃密深鬍。身為台印混血兒的他，其實大可不必當兵，但他覺得「當就當有什麼好怕的？」，不畏其他人眼光就這樣投入軍旅生活。被問起入伍趣事時他說，剛入伍的新兵就是要把頭剃乾淨，抹上痱子粉避免癢。羅平分享因為軍紀嚴明，軍人一定要將鬍子刮乾淨，但自己鬍子長非常快，常常因為沒刮乾淨被班長「定」，輪到他班長時為了以身作則，一定都要把鬍子刮得很乾淨，而且還得早上刮一次，晚上再刮一次，才能換自己「定」人。

正所謂工欲善其事，必先利其器，要顧好面子之前，當然要選購一隻適合的刮鬍刀，羅平二話不說帶著大家直接到藥妝店選購。他說，自己因應不同的工作判斷需不需要留鬍子，自己平常都選用有著四大特色的舒適牌Schick5刮鬍刀來打理自己，尤其自己的鬍子又長又硬，有五層刀片的舒適牌可以輕鬆、不費力的刮乾淨。此外，有許多人也會常問他，自己敏感肌膚要如何選用刮鬍刀，他則表示這款Schick 5有著雙塗層刀片，刮完後不易造成皮膚敏感，而且浮動刀頭可以貼合所有臉型，不管是國字臉、瓜子臉，都能輕鬆順應輪廓將鬍子刮乾淨，再配上流線型手把設計十分好握，不會容易滑掉意外刮傷帥氣臉龐。

▼美國進口雙塗層刀片不容易讓皮膚敏感。





▼浮動刀頭可以貼合所有臉型。

挑選完工具後，羅平也大方不藏私的傳授自己的刮鬍撇步。



羅平說，之所以選擇手動刮鬍刀的原因是因為他價格親民、更換方便。最重要的是不需要充電，在旅行、上班或是當兵的時候都用得上。



此外，他說自己刮鬍的第一個步驟會從鬢角開始，讓比較雜亂的下巴、人中的泡沫停留較久，至於有人會說逆刮雖然刮得很乾淨，但容易傷到毛囊，選擇舒適牌刮鬍刀就沒這個問題，不管順刮、逆刮都適合。



▼羅平親自示範刮鬍撇步。