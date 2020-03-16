　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護(圖／品牌提供）

▲一直都有著濃密鬍子的羅平都選用舒適牌刮鬍刀處理「面子問題」。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

在女力報到（女兵日記系列）總是扮演排長宋志強的羅平，戲中總是以清爽臉龐的形象為人所知，但私底下的他卻總頂著一叢濃密深鬍。身為台印混血兒的他，其實大可不必當兵，但他覺得「當就當有什麼好怕的？」，不畏其他人眼光就這樣投入軍旅生活。被問起入伍趣事時他說，剛入伍的新兵就是要把頭剃乾淨，抹上痱子粉避免癢。羅平分享因為軍紀嚴明，軍人一定要將鬍子刮乾淨，但自己鬍子長非常快，常常因為沒刮乾淨被班長「定」，輪到他班長時為了以身作則，一定都要把鬍子刮得很乾淨，而且還得早上刮一次，晚上再刮一次，才能換自己「定」人。

正所謂工欲善其事，必先利其器，要顧好面子之前，當然要選購一隻適合的刮鬍刀，羅平二話不說帶著大家直接到藥妝店選購。他說，自己因應不同的工作判斷需不需要留鬍子，自己平常都選用有著四大特色的舒適牌Schick5刮鬍刀來打理自己，尤其自己的鬍子又長又硬，有五層刀片的舒適牌可以輕鬆、不費力的刮乾淨。此外，有許多人也會常問他，自己敏感肌膚要如何選用刮鬍刀，他則表示這款Schick 5有著雙塗層刀片，刮完後不易造成皮膚敏感，而且浮動刀頭可以貼合所有臉型，不管是國字臉、瓜子臉，都能輕鬆順應輪廓將鬍子刮乾淨，再配上流線型手把設計十分好握，不會容易滑掉意外刮傷帥氣臉龐。

▼美國進口雙塗層刀片不容易讓皮膚敏感。

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護(圖／品牌提供）

▼浮動刀頭可以貼合所有臉型。

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護(圖／品牌提供）

挑選完工具後，羅平也大方不藏私的傳授自己的刮鬍撇步。

羅平說，之所以選擇手動刮鬍刀的原因是因為他價格親民、更換方便。最重要的是不需要充電，在旅行、上班或是當兵的時候都用得上。

此外，他說自己刮鬍的第一個步驟會從鬢角開始，讓比較雜亂的下巴、人中的泡沫停留較久，至於有人會說逆刮雖然刮得很乾淨，但容易傷到毛囊，選擇舒適牌刮鬍刀就沒這個問題，不管順刮、逆刮都適合。

▼羅平親自示範刮鬍撇步。

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護(圖／品牌提供）

ET快訊
與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角「全裸搖男體」哽咽：別同情我
金融業出現確診首例　金管會緊急下令：出國須控管
快訊／永和「盧禮勇」香港返台居家檢疫失聯　新北公布姓名尋人
金融業傳首例確診　國泰金開第一槍祭「出國禁令」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

抹茶控必吃！必勝客新口味「京都宇治金時」披薩限量開賣

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護

5個月連開3店！高雄「第3間漢堡王」　進駐地點、開幕時間一次曝光

【廣編】群益投信：定期定額台股基金正逢時　中長線布局良機

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

抹茶控必吃！必勝客新口味「京都宇治金時」披薩限量開賣

《女力》排長羅平授刮鬍撇步　乾淨臉龐全靠「舒適牌Schick 5」四大特色維護

5個月連開3店！高雄「第3間漢堡王」　進駐地點、開幕時間一次曝光

【廣編】群益投信：定期定額台股基金正逢時　中長線布局良機

禁師生出國採「柔性勸導」　黃珊珊：有侵害人民權利問題

南投縣社區評鑑起跑　30個社區同台競技，力爭全國社區選拔佳績

小倆口辦婚禮「新娘愛上伴娘」　新郎倌婚後跟著熱戀…竟接受三角無性生活！

病毒嚇趴飯店住房率大砍七成　商總估：「這時候」恐掀倒閉潮

4歲男童遭活活打死！大伯曝「兒子才說明天一起玩」…哽咽吐：還不敢跟他講

北桃7家當鋪中招！2男拿假金項鍊得手30萬　落網辯「亡母給的」

真的是躺著也中槍！　21歲男和女友「在家睡覺」莫名被射殺

中國衛健委：目前不建議出境旅遊　防疫情輸入成首要任務

瞞「武漢旅遊史」致55人隔離　上海男子獲判緩刑：願捐血漿助人

冷知識揭日本櫻花暗黑史　曾被當作「進軍之櫻」一度避談

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

消費熱門新聞

美式賣場熱銷！限購一箱照樣搬空

買黑人牙膏+BT21限量組合「200元有找」超欠收

高雄第3間漢堡王！地點、開幕時間曝光

家樂福3/16開賣「台酒防疫75%酒精」

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

群益投信：定期定額台股基金正逢時

頂好15日開賣台酒75%防疫酒精

羅平授刮鬍撇步乾淨臉龐靠舒適牌

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

必勝客春季限定新口味抹茶控必吃

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

台糖防疫酒精「愛買」也有了！開賣時間一圖掌握

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

更多熱門

相關新聞

鯰魚哥激吻梁瀚名：我確定他是GAY

鯰魚哥激吻梁瀚名：我確定他是GAY

《女力報到小資女上班記》演員梁舒涵、曾子余、梁瀚名、鯰魚哥、游小白、尹彥凱、勵政達14日提前圍爐直播，陪粉絲感受過年的氣氛，鯰魚哥線上玩很大，與曾子余「安全之吻」吻不夠，竟加碼與梁瀚名激吻15秒，短短幾分鐘湧入千人線上觀看，高達6萬次瀏覽率。

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

來去雲南油菜花海吸睛色彩饗宴！

來去雲南油菜花海吸睛色彩饗宴！

雷／素娥婚後狂被催生：我要出去工作

雷／素娥婚後狂被催生：我要出去工作

雷／女力結局！元老女兵下車了

雷／女力結局！元老女兵下車了

關鍵字：

舒適牌刮鬍刀羅平Schick5

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

新店直播主捅死人　辯護律師說話

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面