陸委會：升級赴陸警示為提醒風險　視而不見才是政府失職

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會27日將對中國大陸的旅遊警示燈號升級至「橙色」的「避免非必要旅行」，陸委會副主委、發言人梁文傑下午在記者會上解釋，中共出台「懲治台獨22條」，政府單位有義務提醒國人風險，「如果對這個狀況視而不見，那就是政府單位的失職！」

梁文傑提到，中共出台了「懲治台獨22條」，作為政府單位，有義務要提醒國人，確實是有風險的，「如果政府單位對這個狀況視而不見，好像沒有發生這個事情，那就是政府單位的失職，所以必須要把燈號提升至『橙色』，也就是『非必要不要前往』。」

不過，梁文傑也強調，旅遊警示燈號是警示性和保護性的，沒有強制性，是否赴陸還是由國人自行考慮。

梁文傑也提到了八旗出版社的總編輯富察（李嚴賀），以及台灣民族黨副主席楊智淵，他指出，這兩人都是因為「分裂國家」而被大陸到目前拘禁至今，相信在去大陸之前，兩人絕對不會想到自己會被抓，而且是「分裂國家」的名義。

梁文傑說，楊智淵的政治色彩有時是綠的、有時是藍的、有時甚至是紅的，連的朋友都不知道到底是哪一邊，「他覺得他去大陸是去參加圍棋比賽，結果因此被抓，但真正的原因還不明，可能連他自己都不知道。」富察（李嚴賀）不過是在台灣做出版社的總編輯，因為出了書讓大陸不喜歡，去了大陸就被控「分裂國家」。

梁文傑強調，所以政府才會提出警示，因為確實有具體的例子，並不是說「空穴來風」，今天在大陸會不會因為分裂國家被抓，從這兩個例子來看，不是因為「在大陸的言行」，而是因為「不在大陸的言行」，這個才是重點，「所以我們只能希望國人多多重視自己的安全，在赴陸之前多多考慮。」