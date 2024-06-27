陸委會：赴陸警示升級「不是反制手段」　只是提醒與保護國人

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會27日宣布將赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」，被認為是針對大陸「懲治台獨22條」的反制措施。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑強調，這不是反制措施，而是為了提醒跟保護國人，不會強制國人不能赴陸，「作為政府單位，有義務提醒國人風險，若視而不見，那是政府的失職。」

梁文傑在例行記者會上表示，兩岸的旅遊警示燈在疫情期間是「紅色」，2022年因疫情趨緩降至「黃色」，2023年7月時，本來研擬要因應解封再進一步降低燈號，但中共卻提出了「反間諜法」的修正案，香港也實施了「國安法」，所以仍維持「黃色」燈號。

▼陸委會將赴陸警示燈號升至「橙色」。（圖／翻攝陸委會）



梁文傑指出，中共現在又出台了「懲治台獨22條」，作為政府單位，有義務要提醒國人，確實是有風險的，「如果政府單位對這個狀況視而不見，好像沒有發生這個事情，那就是政府單位的失職，所以必須要把燈號提升至『橙色』，也就是『非必要不要前往』。」

不過，梁文傑也提到，這些燈號基本上是政府單位提醒國人注意的提醒事項，並不是強制的事項，例如，美國2023年7月也因為中共出台了「對外關係法」，把燈號警示提升至「第三級」，基本上就跟我方的「橙色」燈號是一樣的。

梁文傑認為，基於眾所周知的原因，此事對台灣人的情況、對台灣的影響，可能會比美國人還要來的大，所以基本上是維持相同的燈號，但不論是美國或是台灣，這些燈號的提醒，都是具有警示性質，可是不會強制國人不能前往，「要不要去，還是國人自己去考慮。」

最後，梁文傑也強調，旅遊警示燈號升級不是「反制」對岸的措施，而是為了提醒與保護國人的措施。

▼美國也將警示燈號升至「第三級」。（圖／翻攝美國政府）

