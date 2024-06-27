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快訊／赴陸警示燈號升至「橙色」　陸委會：懲獨22條威脅國人安全

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑27日下午宣布，將對中國大陸的旅遊警示燈號，從「黃色」的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」升至「橙色」的「避免非必要旅行」。

梁文傑提到，陸港澳近年持續增修相關國安法令，目前已有多起國人赴中國大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期中共又發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲治台獨22條），嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全。

梁文傑指出，政府經整體評估，認有必要自27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。

梁文傑說，中共自104年至今陸續增修包含「國家安全法」、「反間諜法」等；香港也陸續實施「香港國安法」「維護國家安全條例」；澳門也修訂「維護國家安全法」，我方一再呼籲中共應避免阻礙兩岸良性互動，製造兩岸人員往來障礙，惜中共仍一意孤行且變本加厲，於6月21日發布「懲治台獨22條」，進一步提高國人赴陸港澳之人身安全風險。

梁文傑還說，國人應慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳，「如確有赴陸港澳需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍，相關資訊也可參考陸委會官網。

▼陸委會將赴陸警示燈號升至「橙色」。（圖／翻攝陸委會）

▲▼陸委會將赴陸警示燈號升至「橙色」。（圖／翻攝陸委會）

事實上，中國大陸2020年爆發新冠疫情之後，陸委會對大陸、香港、澳門的旅遊警示就一直維持在「黃色」以上，甚至曾升級至「紅色」的「不宜前往」。

去年疫情趨緩之後，各界認為旅遊警示有機會降級，但陸委會去年7月特別發文表示，將對大陸、香港、澳門的旅遊警示維持在「黃色」。陸委會也解釋，因中國大陸實施「反間諜法」修正案等國安法律、香港實施「國安法」，嚴格管制大陸及香港社會，對國人赴陸、港、澳等地之人身安全與權益可能造成相當風險。

陸委會2014年9月起實施「大陸地區及香港、澳門旅遊警示」機制，以保障國人赴大陸地區及香港、澳門人身安全與權益，警示燈號類別與意涵，採與外交部相同的標準，分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級燈號。

不過，據陸委會的說法，該機制發布的旅遊警示燈號、範圍及相關資訊係提供民眾作為參考，並沒有強制約束力，也不能直接作為民眾與業者解約、退費的依據。

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