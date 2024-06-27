縣議員控妻曖昧分局長！鄉代老婆發聲了「人心狠毒」：我被打十幾年

▲花蓮縣議員指控吉安分局長誘拐妻子。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者戴若涵／綜合報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富27日在縣議會自爆，擔任新城鄉代會主席的妻子陳秀玲與花蓮縣吉安分局長吳思翰搞曖昧，還傳送「想你」等訊息，妻子為了一支與分局長的專用機，甚至持刀砍斷他的動脈，讓他輸了5袋血才救回。對此，陳秀玲在臉書上PO文回應了。

林源富27日突然在議會上自爆，19日他晚上9時45分左右跑完行程回家，想看看老婆、小孩回家了沒，想給老婆一個抱抱，沒想到老婆突然拿出一把刀，當場砍斷他的左手動脈，讓他大量失血3、4千CC，倒臥血泊之中昏迷，所幸女兒即時報案，經搶救過後撿回一命。

林源富表示，先前妻子赴上海旅遊，回家後他協助收拾行李，突然掉出一支手機，「打開看，聯絡人只有一個，吳思翰，LINE也是，聯絡人只有一個，吳思翰。」，針對家暴妻子的傳聞，他則是一概否認，表示愛老婆都來不及了，怎麼會家暴。

對此，妻子陳秀玲則在個人臉書上發文，「傷心！！人心可以如此狠毒。 人前留一線，日後好相見 。請為祖先，子女多積點德吧。 現在本人一律不回覆，交給法律處理。 但傷害已造成， 若察無不實，該如何還我清白。新舊傷口， 這樣還不夠嗎？ 我被打十幾年，兩個小孩都親眼看到。」