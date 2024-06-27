寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批：擺明為難人

▲寵物店老闆，卻因與2樓住戶發生糾紛而無法取得營業登記，心血付諸東流因而輕生。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市內湖區星雲街一間寵物店內發生一起輕生案件，47歲的黨姓男子砸下400萬開寵物店，卻因與2樓住戶發生糾紛而無法取得營業登記，心血付諸東流，26日被女友發現在店內輕生。北市府都發局27日回應表示，自108年起，第三種住宅區做寵物美容業，需要4項條件，包括取得該等建物所有權人的書面同意等。專家則認為，這條法規「擺明為難寵物業者」。

台北市內湖區星雲路上一間寵物店2024年5月被爆出，47歲的黨姓老闆花費百萬元裝潢，卻無法營業。據稱其2樓鄰居原本答應簽同意書讓寵物店開設，但前提是老闆需出資幫忙修繕其陽台與漏水問題，未料等到施工完畢後，鄰居卻出爾反爾拒簽同意書，雙方僵持不下，讓寵物店至今遲遲未開幕。26日晚間老闆疑因資金無法周轉，不堪龐大壓力，於店門口自縊身亡。

據《三立新聞》報導，北市府都發局回應，依照2019年公告《台北市土地使用分區管制自治條例》的「寵物相關行業分區管制歸組與相關放寬規定」，自108年起，第三種住宅區做寵物美容業，需要4項條件，包括符合臨接8公尺以上道路、營業面積500平方公尺以下、限於建築物第一層（得併同地下一層使用），以及毗鄰兩側及直上一樓建物為住宅使用者，應該要取得該等建物所有權人的書面同意。

持續關注此事件的楊律師認為，此事證明《台北市土地使用分區管制自治條例》有必要修法，「試想，若開『餐廳』或『修車行』，更吵且油煙味更重，都不用取得2樓同意了，為了避防寵物跑出去而大門永遠關起來的『寵物美容店』，更安靜更沒味道更沒必要2樓同意」，因此希望台北巿政府及民代盡速修法，以防再發生類似爭議及遺憾。

住宅消保會創會理事長吳翃毅則指出，此土地使用分區管制自治條例2015年在台北市前市長柯文哲任內制定，雖然不是惡法，卻顯得思考不夠周慮，「擺明為難寵物業者！」

吳翃毅強調，開寵物店需要取得隔鄰和樓上屋主同意，「試問經營寵物店盈餘要分配給他們嗎？還是就像這個案一樣，不懂法律避險的情況下，處於被刁難的情況內嗎？」他建議北市府重新思考，並將規範改為取得寵物店營運的相關建築規定，例如為避免空氣和貓狗叫聲傳導到四週造成影響，開寵物店需要有全熱或新風除臭系統，隔音設備等規範，較為實在。

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