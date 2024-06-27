獨／議員控妻不倫分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕



▲花蓮縣議員林源富指控吉安分局長吳思翰誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

記者張君豪／花蓮報導

花蓮縣無黨籍議員林源富27日左手包裹紗布三角巾，在議會指控吉安分局長吳思翰介入家庭、誘拐他妻子，導致妻子今年6月19日在家持刀將他砍傷，林源富指控吳分局長還指導她妻子在砍傷他後，對於本來涉及預謀殺人案改以家暴報案，並以自衛作為卸責之詞，誘導林源富妻子聲請家暴令，痛斥妻子和吳分局長知法犯法，作賊喊抓賊。

知情人士指出，根據花蓮縣警局相關紀錄，縣議員林源富涉及酒後家暴案件並非首例，據傳林源富近年有多次家暴妻子紀錄，警方均依規定受理偵辦，林源富6月19日被妻子持刀砍手，但警方訪查兩造，陳女指控先生酒後就會丟東西打人，她光今年6月間就曾向警方反映4次遭先生毆打，但顧及丈夫及自己的政治生涯和聲譽，才隱忍不報案。

據了解，現任新城鄉代會主席的妻子陳秀玲向警方指控，丈夫在事發當晚醉醺醺返家後，先是懷疑她在外面討客兄，然後又向她索愛、擁抱被推開後，林源富怒持電風扇朝她猛砸，並上前要打她，她因擔心自己又被打傷，才會拿起客廳水果刀揮舞，過程造成林男腹部、手臂被刀砍傷，動脈血管被割斷鮮血直流，所幸家人報警送醫後挽回一命。

陳女當晚接受警詢，同時對受傷送醫的丈夫林男提告家暴並申請保護令，坦承自己持刀傷害先生，但動機是為了保護自己，警方依規定受理家暴案件及女方保護令申請，至於陳女動刀砍傷先生的刑責，警方指出須等被害議員接受警詢後，綜攬現場跡證和女方持刀犯案動機、傷害事實、報請檢察官裁示後才能移送地檢署偵處。

遭指控的吳分局長對此做簡短回應「指控非屬實，靜候警局調查」，至次指控分局長與其妻有染的花蓮縣議員林源富則發出5點聲明：

1.本人原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，若不是第三者吳姓分局長介入誘拐人妻，本人之妻新城鄉代表會主席陳秀玲何以對源富痛下殺手砍斷主動脈，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。

2.吳姓局長屢屢勾引吾妻，曖昧挑情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將吾妻載回其宿舍，此舉已嚴重超越分際。6/19日晚上陳秀玲用利刃砍殺源富，致使源富重傷，倒臥於血泊之中，幸經女兒報警送醫及時挽回一命。

3.吳分局長指導吾妻做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，還以自衛傷人作為推託卸責之詞，更誘導吾妻聲請保護令，兩人知法玩法，避重就輕，作賊喊捉賊，殺人者對外稱自己為家暴受害人，正當防衛，著實令人痛斷肝腸。

4.吾妻非吳妻，吳姓分局長之所作所為，顯然已經不適任現職。本人當天絕無家暴妻子，特此聲明。

5.為保障本人權益與自身安全，6/26日下午三時，本人已到花蓮刑大製作筆錄，全案已進入司法程序，本人靜待司法裁決。

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