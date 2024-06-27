花蓮縣議員控「誘拐我妻」…專屬手機熱線到12點！分局長回應了

▲花蓮縣議員林源富。（圖／翻攝縣議會直播）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣無黨籍議員林源富今(27日)上午議程時突然自爆，指控花蓮縣警察局吉安分局分局長吳思翰「誘拐人妻」，與他的老婆新城鄉代會主席陳秀玲過從甚密，不但有一支專屬手機熱線，還常常講電話到12點，憤怒拍桌「吳思翰，你在幹什麼啦！」對此，《ETtoday新聞雲》致電詢問，分局長吳思翰表示，林議員指控都不是事實，目前縣警局正在調查中，稍晚將會有新聞稿正式回應。

林源富在縣議會自爆，19日當天一如往常跑完行程回到家，晚上大概9點45分，看看小孩、老婆回家沒，還跟老婆討抱抱，未料老婆竟持刀砍向他，導致左手動脈被砍斷、當場噴血3、4000cc，倒在血泊中，還是女兒幫忙撥119，當天半夜被送到慈濟，緊急手術5個小時，輸血5袋，才保住一命，第二天醫生還告知，「再慢半小時，這條手臂就廢了！」

林源富控訴，日前老婆去上海，他幫忙出團費，還給了一萬塊的零用錢，等老婆回到家，他幫忙提行李時，意外發現包包怎麼有一隻手機，「打開看，聯絡人只有一個，吳思翰，LINE也是，聯絡人只有一個，吳思翰。」

林源富痛批，「如果你老婆私下和別的男人熱線，你受得了？交朋友的話大大方方講電話，不行嗎？為什麼要搞小動作？他(吳思翰)小妳(妻子)10歲，回到家睡不著，傳訊息『想妳』、『可以見面嗎？』『什麼時候出去走走？』這樣就心花怒放？老婆還懇求我不要讓別人知道，會影響她的仕途，說如果我說出去，她會承認是她在追吳思翰，太誇張了吧！」

林源富怒斥，吳思翰天天和妻子講電話到半夜12點，甚至在妻子持刀砍傷他後，還指導她作筆錄，將預謀殺人案以家暴案處理，「吳思翰，有沒有臉說你誘拐人妻！」最後林源富奮力猛捶桌子一下才坐下。

對於林源富指控，分局長吳思翰在電話中回應，林議員所說都不是事實，但拒絕說明詳細情形為何，僅表示目前警局正在調查中，稍後將會有統一新聞稿對外說明。

▲花蓮縣吉安分局分局長吳思翰。（圖／翻攝花蓮縣警局）