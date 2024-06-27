中國派人盯梢台灣節目？劉寶傑「氣到自掌嘴」嗆民進黨：少在那影射

記者閔文昱／ 綜合報導

有媒體近日指出，中國新華社記者涉嫌參與台灣政論節目製作，甚至在錄影棚盯梢，引發外界熱議。對此，資深媒體人劉寶傑在其主持節目《關鍵時刻》上激動表示，如果他的節目容許這種情況發生「你把我抓走」，甚至一度氣到自掌嘴巴數下，並再次強調，如果他讓一個中國人參與節目的製作，「把我抓走！我一個屁都不會放！」

根據《自由時報》爆料，中國國台辦今年初陸續接觸台灣數家電視台，最後僅一家電視台同意，並在國台辦要求下，置入特定主題，多為批判民進黨政府，試圖帶風向，而中國新華社駐台記者趙博甚至親自參與議題選定到腳本製作，並對來賓指手畫腳。此消息一出，引發各界譁然。

▲劉寶傑在節目爆氣回應此事，說到激動處一度自掌嘴巴。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

另外，有立委也指出，中國官媒派人參與台灣政論節目製作，甚至在棚內「盯梢」，疑似中國勢力滲透台灣媒體。對此，《關鍵時刻》主持人劉寶傑在25日播出的節目中爆氣表示，如果他的節目真的容許大陸記者盯梢，對節目內容說三道四，「你明天就把我抓走，或是晚上11點看到節目不高興，可以到我家把我抓走，我一句話、一個屁都不會放！」

據報導，涉嫌參與台灣政論節目製作的新華社記者趙博，已於上月悄悄離開台灣。劉寶傑質疑，有綠委聲稱「中國的手伸入政論節目」，自己大概2個多月前就知道了，如果2個多月前就知道，為何不早點把她抓出來，怎麼會等人走了1個多月，才說出事情，要求民進黨給他一個交代，少在那影射，若再有不實指控「我告到底！」

針對此事，NCC表示已發函公協會要求回覆，提醒各頻道要自律，若違規屬實最高罰200萬並停播。不過，中國國台辦發言人朱鳳蓮則回應，這是一篇徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠，同實她也批評民進黨利用該報導攻擊大陸，欺騙誤導台灣民眾，用心極為險惡。