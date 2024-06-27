她好奇驗DNA才知「爸爸被綠一輩子」　媽媽驚恐認了出軌

▲外國一名女子好奇驗DNA，卻揭發母親的婚外情。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女子好奇檢測DNA，卻意外揭發母親多年前的婚外情，她甚至也是那段不倫戀所生下的孩子，而撫養自己長大的「父親」到死前都不知情。

鏡報報導，女子因為好奇家族系譜，才會購買DNA居家檢測組，結果發現她雖是媽媽親生，卻與去世的「爸爸」沒有半點血緣關係。

母親得知後，立刻坦承45年前曾經出軌，儘管她深愛對方，但更想給孩子穩定的家庭環境，因此主動斬斷婚外情。母親聲稱，她完全不知道自己懷上情夫的孩子。

女子得知真正身世後，感覺世界開始崩塌，生活宛如一場彌天大謊，她對母親感到困惑又憤怒，至今已經5年沒跟媽媽說話。73歲老母親只有這個女兒，她感到心碎不已，卻表示能夠理解，「這是我應得的，這是我的懲罰。」

這段故事被母女的親戚分享在網路論壇Reddit。原PO勸告，驗DNA之前必須三思，「跑去做DNA檢測，然後隨意跟每個人分享結果，可能帶來嚴重後果。」儘管大部分網友表示同情，但也有一些人認為，雖然真相令人痛苦，但能夠得知實情仍是比較好。

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