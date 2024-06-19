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社會 社會焦點 保障人權

偷吃老闆挨告反控3P！女業務辯組「新型態家庭」：很熟闆娘性徵

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲基隆一名女業務偷吃老闆，挨告辯和老闆夫妻共組「新型態家庭」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名正宮新婚1年時，得知丈夫雇用的女業務離婚，好心將她接來家中住，不料女業務卻和丈夫發展婚外情，氣得正宮將她告上法院。審理時女業務辯稱，她和正宮以姊妹相稱，兩人一起服侍人夫3P多次，3人共組「新型態家庭」，她連正宮的性徵都知之甚詳，不過法官認為女業務所言證據不足，判她侵害配偶權，要賠5萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫在2019年結婚，感情相當融洽，而琳琳(化名)於2020年到丈夫經營的公司擔任業務，他們同情琳琳面臨婚姻危機，基於同事情誼，不僅幫她處理離婚事宜，還讓琳琳住進家裡，不料琳琳竟勾引她老公，兩人經常假藉公事之名，單獨出差、過夜、發生性行為，發展不倫之戀。

正宮指出，直到丈夫自行對她懺悔，她才知道兩人早已交往多時，約會、過夜的足跡遍及台灣各地，丈夫手機內更有兩人在摩鐵、湯屋的合照，琳琳還傳訊「老公，我要的城堡」、「老公棒棒的」、「我真的很不開心為什麼一樣是老婆，我卻要躲躲藏藏」等曖昧情話，讓她看了大受打擊，提告對琳琳求償50萬元。

全案審理時，琳琳表示，2020年間人夫趁她身心脆弱之際，約她出來散心，表示想和她嘗試「開放式關係」、共組「新型態家庭」，她見正宮也不反對，就搬進他們家並和人夫交往。後又辯稱因人夫性需求大無法由一人滿足，所以教唆正宮說服她，要兩人一同服侍他。

琳琳說，她和正宮在通訊軟體上以「姊妹」相稱，3人也一起分擔家務，更用「輪班表」分配小孩和寵物的照顧，人不僅和小孩一同出遊、過生日，3人一同激戰更是不在少數，她對正宮的私密性徵更是「知之甚詳」，可見正宮也同意三人行。

琳琳拿出一份日程表，上面標註「Leona/Wish」、「Wish/Penny」、「Penny/Leona」字樣，下方空白欄位則列出家務事項，另又拿出她IG貼文「老公，今天你生日！裡面有她抱著小孩的照片，並說照片由正宮拍攝，但被正宮否認。琳琳又拿出LINE訊息，內容為她標註正宮詢問「為什麼『老公』去接Leona會晚回來，『老公』有請你跟我說但是妳卻沒跟我說呢？」，想證明正宮知道並同意她和人夫交往。

法官認為，琳琳雖提出日程表，但無從判斷內容意思為何，而LINE對話也取自一個成員不詳的群組，無論從日程表、LINE對話、IG貼文，或琳琳描述正宮身體特徵，都無法證明正宮曾經同意「三人行」，即便如琳琳所說，3人有合意性行為，也無法因此推論正宮同意琳琳和人夫交往，判琳琳侵害配偶權，應賠償5萬元，可上訴。

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