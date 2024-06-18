名人堂王俊郎搞外遇！昔日想廢原配被挖出　要分妻財產反判賠

▲王俊郎被爆跟妻子對簿公堂。（圖／資料照）

記者劉人豪／台南報導



中華職棒兄弟象「一代鐵人」王俊郎，被爆與妻子對簿公堂，妻子賣掉名下房產，被王俊郎告上法院訴請離婚，妻子揭露他婚內出軌多年，還與小三公開調情，在外讓學生稱外遇對象為師母，台南地院判王要賠償妻子近60萬元。

王俊郎主張，與妻子結婚後，購買台南市1棟房地產，登記在妻子名下，妻子出售獲得658萬5247元，且匯給妻子家庭生活費等存款130萬3753元，合計788萬9000元，均被妻子提領一空，要求平均分配這筆金額。

妻子表示，雙方1986年結婚，於2002年民法親屬編修正公布前，並未約定夫妻財產制，王俊郎當時在龍潭棒球園區工作，擔任園區内主棒球場、室内棒球場及羽球館營運經理，有穩定收入，因此認為王俊郎要求剩餘財產分配329萬2623元，應屬無據，且房地產是被贈與登記在她名下，另外，王俊郎還與小三外遇，在外讓學生稱外遇對象為師母。

妻子指出，王俊郎外遇是在臉書搜尋發現，王俊郎稱呼小三為「老婆」，與小三公開調情、單獨出遊、出席謝師宴，共赴中國大陸；小三亦明知王俊郎為有配偶之人，卻任人稱呼其為「師母」、「恩愛夫妻」等，且有同赴大陸武漢市旅遊，並共同飲食相依偎之親密照片多張。

法院認為，王俊郎婚外情，對多年辛苦持家、無怨無悔的妻子是相當大打擊，應賠償妻子60萬元；扣除妻子請求抵銷剩餘財產分配所應給付的139元後，王俊郎應給付59萬9861元。

王俊郎也曾請求離婚，法院認為王俊郎與小三有逾越一般異性友人交往分際之行為，未謹守婚姻忠誠務，王俊郎對婚姻破裂為主要可歸責者，判決敗訴。