無預警殺妻自戕！　美「愛家人夫」生前最後貼文：我是爛人

▲猶他州人夫歐林殺害妻子後舉槍自戕。（圖／翻攝Instagram@sarcat_77/）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州一對夫妻被發現雙雙陳屍家中，經過調查研判，竟是57歲丈夫歐林（Olin Johnson）槍殺妻子之後畏罪自戕。不過，根據身邊親友說法，他在生前沒有絲毫異狀，平時形象更是非常愛家，僅在生前最後一篇臉書貼文中，形容自己是一個「爛人」。

KUTV、紐約郵報報導，歐林20日涉嫌射殺52歲妻子凱莉琳（Kerilyn Johnson）之後自戕，2人遺體被親生孩子發現，但目前尚不清楚犯案動機。

根據鄰居說法，案發前一晚，夫妻倆還跟大家一起打壘球，當時沒有任何異樣。一名家族友人在籌資網站GoFundMe發起活動，協助頓時失去雙親的6個孩子籌措喪葬費用。

歐林在社群媒體上形容自己是「6個孩子的父親，以及一位美麗妻子的丈夫」，經常曬恩愛或分享家庭點滴，夫妻倆今年4月才慶祝結婚32周年紀念，最近還一起去澳洲旅遊。但他在6月18日發布的最後一篇貼文寫道，「不論我是一個多爛的人，摩托車總會回報我的愛。噢，還有滑雪，滑雪也很愛我。」

凱莉琳則被形容為善良又慷慨的女士，是BYU音樂學院（BYU School of Music）的兼任教職員，在過去2年期間教授多門課程，在美國、俄羅斯及波羅地海參與數場演出。

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