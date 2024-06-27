　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

▲▼（圖／z.h_______65提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寵物店老闆今年5月深夜才因情緒失控衝上街頭怒吼而驚動警方。（圖／z.h_______65提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一家寵物店老闆砸了500萬元裝潢，但卻因為2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，遲遲無法開業，租金、薪水等巨大壓力壓得喘不過氣，47歲的老闆今年5月11日深夜情緒失控衝上街頭怒吼、求2樓放一條生路，一度驚動多輛警車關切，登上新聞版面；未料，事隔一個多月後，竟傳出老闆於昨(26日)在寵物店內輕生消息，警消獲報到場時已經明顯死亡，後續將由士檢辦理刑事相驗。

據了解，該老闆相當熱愛毛孩，因此租下內湖區開立寵物店，但依據法規，要開業需要整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書，老闆沒多想一口答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，導致老闆營業登記遲遲下不來，1樓寵物店面長時間閒置，幾乎成了廢墟。

鄰近住戶當時透露，老闆為了這家寵物店，花了4、500萬裝潢整理，如今卻因為2樓住戶失聯，導致無法營業，但老闆每月仍要支出租金、養家、薪資等開銷，壓力相當巨大，因此5月11日深夜一度情緒崩潰，走上街頭怒吼，還驚動警方到場，並登上新聞版面。

據了解，老闆對寵物相當有愛心，店內也有許多貓咪，都是愛爸老闆營救回來照顧，當時鄰居還替他喊話，希望營業登記能趕快順利下來，讓老闆開業，「他們是真的愛這些毛孩才決定要開寵物美容店，結果卻遇到這種事，真的很難過。」

未料事隔一個多月，竟傳出老闆在店內輕生消息。據悉，同居人當時聽聞狗叫聲而下樓查看，赫然發現老闆竟選擇輕生，嚇得急忙報案，但警方到場時，老闆已經明顯死亡，初判無外力介入，全案將報請士林地檢署辦理刑事相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／中共35戰機「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！
快訊／00940首配0.05元！　半小時灌10萬張大量
連3天連絡不上王仁甫！　季芹整晚失眠奔機場
獨／天母超夯甜點店　老闆呼麻被抓4次慘了
獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　內湖愛爸老闆陳屍寵物店
快訊／台股重挫逾220點！　台積電跌9元至951
冷氣洗濾網！台電曝「2NG洗法」超母湯：恐害變形
85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南大樓火警「疑充電電池釀禍」　地板橈出大洞...2女嗆傷送醫

獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

婆婆強勢前夫懶！去小七都要請示　王婧變身運轉手看盡奧客百態

美魔女教授楊智惠　大動作反控誣告

婦鬼切2車道摔倒氣問「誰撞我」　反遭火砲阿伯震撼教育

騎過路口「回頭看一下」挨告肇逃　台南男2原因獲無罪

「阿彌陀佛姐」遭追撞！左手骨折多處擦傷　目擊者：滿臉都是血

獨／天母超夯甜點店連市長都愛！老闆「太愛呼麻」被抓4次這下慘了

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌「15年後暴打老同學」　判決曝光

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

地震！正妹師嚇喊想戴安全帽　要學生讓她先跑拗「我最冷靜」

台南大樓火警「疑充電電池釀禍」　地板橈出大洞...2女嗆傷送醫

獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

婆婆強勢前夫懶！去小七都要請示　王婧變身運轉手看盡奧客百態

美魔女教授楊智惠　大動作反控誣告

婦鬼切2車道摔倒氣問「誰撞我」　反遭火砲阿伯震撼教育

騎過路口「回頭看一下」挨告肇逃　台南男2原因獲無罪

「阿彌陀佛姐」遭追撞！左手骨折多處擦傷　目擊者：滿臉都是血

獨／天母超夯甜點店連市長都愛！老闆「太愛呼麻」被抓4次這下慘了

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌「15年後暴打老同學」　判決曝光

超思案成國會改革調查首例　陳駿季：應由司法、監察分權處理

「斑馬效應」？　本屆NBA選秀前6順位法國好手強佔3席

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

周杰倫有機會！蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」　拚最快速度辦演唱會

將對俞大㵢停職調查？　林佳龍「不會」：相關爭議有跟府院報告

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災　南消籲請經常檢查瓦斯爐具管線防火

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

比丘尼搭火車大聲放佛經！列車長制止竟反嗆：小心因果制裁

尼克強化鋒線！　阿努諾比5年69億續留

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

社會熱門新聞

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

工程師唱完KTV性侵女友人！狂拍26張私密照

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台南火爆糾紛！騎士逆向闖紅燈路口踹車

高雄「網紅主委」爆涉毒　通安宮：個人行為

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

婦鬼切2車道摔倒氣問誰撞的　遭他罵翻

想靠連署書賺錢　小黃理事長賠15萬被訴

女吃泡麵昏睡下體痛醒急診　竟是鄰居下藥性侵

更多熱門

相關新聞

泰達幣商面交遭搶！被丟包樹林急報警

泰達幣商面交遭搶！被丟包樹林急報警

北市內湖區舊宗路22日晚間發生一起泰達幣商被搶案件。警方獲報，一名55歲的劉姓幣商向警方報案表示，自己於交易時遭人持刀挾持，搶走2萬餘顆泰達幣（約70萬元）與1萬餘元現金，隨後被丟包在樹林。警方獲報後，也火速調閱監視器畫面，循線逮獲涉案的22歲陽姓男子與20歲的林姓男子。

自己當房東！　「賓利汽車」砸11.2億天價買內湖展間

自己當房東！　「賓利汽車」砸11.2億天價買內湖展間

內湖錄影到一半停電！現場來賓傻了　攝影棚全黑

內湖錄影到一半停電！現場來賓傻了　攝影棚全黑

即／內湖655戶下班時間突停電　台電回應了

即／內湖655戶下班時間突停電　台電回應了

花蓮寵物店暗夜大火！5建物全毀1隻狗狗死亡

花蓮寵物店暗夜大火！5建物全毀1隻狗狗死亡

關鍵字：

內湖寵物店營業登記

讀者迴響

熱門新聞

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我

傳中國盯梢節目！劉寶傑怒吼：有種抓我

捨兄弟正式合約　林逸翔重新選秀

更多

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面