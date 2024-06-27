獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

▲寵物店老闆今年5月深夜才因情緒失控衝上街頭怒吼而驚動警方。（圖／z.h_______65提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一家寵物店老闆砸了500萬元裝潢，但卻因為2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，遲遲無法開業，租金、薪水等巨大壓力壓得喘不過氣，47歲的老闆今年5月11日深夜情緒失控衝上街頭怒吼、求2樓放一條生路，一度驚動多輛警車關切，登上新聞版面；未料，事隔一個多月後，竟傳出老闆於昨(26日)在寵物店內輕生消息，警消獲報到場時已經明顯死亡，後續將由士檢辦理刑事相驗。

據了解，該老闆相當熱愛毛孩，因此租下內湖區開立寵物店，但依據法規，要開業需要整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書，老闆沒多想一口答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，導致老闆營業登記遲遲下不來，1樓寵物店面長時間閒置，幾乎成了廢墟。

鄰近住戶當時透露，老闆為了這家寵物店，花了4、500萬裝潢整理，如今卻因為2樓住戶失聯，導致無法營業，但老闆每月仍要支出租金、養家、薪資等開銷，壓力相當巨大，因此5月11日深夜一度情緒崩潰，走上街頭怒吼，還驚動警方到場，並登上新聞版面。

據了解，老闆對寵物相當有愛心，店內也有許多貓咪，都是愛爸老闆營救回來照顧，當時鄰居還替他喊話，希望營業登記能趕快順利下來，讓老闆開業，「他們是真的愛這些毛孩才決定要開寵物美容店，結果卻遇到這種事，真的很難過。」

未料事隔一個多月，竟傳出老闆在店內輕生消息。據悉，同居人當時聽聞狗叫聲而下樓查看，赫然發現老闆竟選擇輕生，嚇得急忙報案，但警方到場時，老闆已經明顯死亡，初判無外力介入，全案將報請士林地檢署辦理刑事相驗。

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