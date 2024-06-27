統戰？西藏英譯改成Xizang　陸學者解釋Tibet有「政治含義」

▲中國記協舉行「西藏民主改革開放65週年」座談會，西藏英譯使用漢語拼音「Xizang」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國記協今（27）日舉行「西藏民主改革開放65週年」座談會，談及近年，大陸對外提到西藏使用漢語拼音「Xizang」，而不是過去長期使用的藏語「Tibet」，關於這改變被認為是去西藏化？藏學研究專家梁俊艷也回應，美國針對西藏法案使用「Tibet」有政治含義，因此大陸在國際上使用漢語拼音「Xizang」，可避免外界歧異，更加精準稱呼西藏自治區。

主講嘉賓名單多為藏族專家學者，中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高、中國藏學研究中心宗教研究所副所長、研究員拉先加、中國藏學研究中心歷史研究所副所長、研究員嚴永山、中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷、中國藏學研究中心社會經濟所助理研究員席蒙蒙、中國藏學研究中心宗教研究所助理研究員索朗卓瑪。

今日座談會聚焦西藏從經貿到歷史聞聞宗教等變化，外媒還是特別關注西藏人權宗教等問題。其中，西藏英文譯名一直是「Tibet」，也是來自藏語傳統，近年大陸開始改用漢語拼音「Xizang」對外翻譯西藏用語，遭西方國家質疑是統戰，大陸學者則指出，用拼音是依法辦事，有助於提升大陸涉藏國際話語權。

▲座談會英文翻譯「65 Years of Democraic Reform in 『Xizang』」，未使用傳統藏語「Tibet」。（圖／記者任以芳攝）

包括今天座談會「西藏民主改革開放65週年」後面背板的英文翻譯也是「65 Years of Democraic Reform in 『Xizang』」，使用漢語拼音來英譯西藏，並非以往傳統藏語「Tibet」。

中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷，先從學理角度解釋，「Tibet」這個名詞的覆蓋範圍非常的廣，除了涵蓋西藏自治區，包括青海、四川、甘肅、雲南等等藏族居住地區，範圍是過於寬泛。

梁俊艷也進一步解釋，從學理上來說還是不夠準確，才是更改主因之一。其次是「中國作為一個主權國家，1976年開始聯合國也承認漢語拼音方案，是中華人民共和國對外交流的官方聽寫方式，把「Tibet」改成「Xizang」也是一個主權國家行使權利的體現。

「第三點是『Tibet』被賦予更多政治含義。」梁俊艷強調，「中國政府有權利把它這個名稱更改過來，避免會引發一些歧義的產生。」

媒體繼續追問所謂「政治含義」又是什麼？梁俊艷聽到問題後，尷尬笑了一下，接著大方的說，「我就直講了！」

她直言，「美國近年推出《促進西藏與中國爭端解決法》」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），明確把『Tibet』範圍劃定爲包括西藏自治區、青海、甘肅、雲南、四川，相當於一個大藏區，這個還不夠政治含義嗎？所以我們把它改成拼音『Xizang』，更精確、準確，就是西藏自治區。」

▲中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷坦率。（圖／記者任以芳攝）

除了政治含義也避免「歧義」。梁俊艷繼續說，如果有朋友問「你在哪？」，我說「四川阿壩、甘孜、青海玉樹或是雲南迪慶、甘肅甘南。」如果都不改，「Tibet」其實是統稱，也是很籠統的回答，並不準確，容易引發「歧義」。

梁俊艷表示，改變的過程比較漫長，基於各種原因，這個詞一直長期使用，現在改變是把西藏這個詞作為一個行政區劃，地理意義上把「Tibet」是改成西藏拼音「Xizang」。

「藏族、藏語言、藏傳佛教，依然沿用『Tibet』沒有改變」梁俊艷重申，告量行政區劃方面會帶來一些「歧義」，就是「指代」不清楚，改成西藏拼音「Xizang」，精準指代西藏自治區，不是其他的藏族居住區。

中國藏學研究中心宗教研究所助理研究員索朗卓瑪補充說明，自己是藏族人，但是老家在四川藏區，並不是西藏，過去使用「Tibet」，讓外界誤會。

索朗卓瑪說，改成「Xizang」專指西藏自治區，不會人想到是其他地方，這樣改比較合理。