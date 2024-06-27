杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

▲浙江杭州教區主教楊永強。（圖／翻攝中國天主教官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

獲教廷（梵蒂岡）任命的浙江杭州教區主教楊永強27日正式就職，他表示，將將高舉愛國愛教旗幟，「堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向，堅持走與社會主義社會相適應的道路。」

教廷22日表示，根據與中國簽署的臨時協議，教宗方濟各（Pope Francis）12日已任命原山東周村教區主教楊永強，調任浙江杭州教區主教。

根據「中國天主教」官網上的新聞稿，楊永強在就職典禮上說，他將高舉愛國愛教旗幟，「堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向，堅持走與社會主義社會相適應的道路。」

楊永強還強調，他將團結帶領神長教友推動杭州教區牧靈福傳事業健康傳承，「為浙江省共同富裕示範區、宗教中國化和宗教事務治理現代化先行省建設作出應有貢獻。」

公開資料顯示，楊永強現年54歲，出生於山東省博興縣，曾在山東聖神修院、上海佘山修院學習神哲學。1995年6月晉鐸，2010年11月晉牧，被任命為山東周村教區主教。

2016年12月，楊永強在中國天主教第九屆全國代表大會當選中國天主教主教團副主席，2022年連任，目前兼任山東省人大常委。