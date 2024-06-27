獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　被帶風向遭肉搜…2個月不敢回家

▲內湖某寵物店事件，2樓屋主說她絕對沒有口頭同意要簽同意書，也因為過敏關係不會簽。（圖／記者張君豪攝）

記者劉人豪／台北報導

北市內湖一名寵物店老闆因遲遲無法開業，疑扛不住租金、薪水等巨大壓力，昨（26日）在店內輕生，消息引發議論。2樓屋主向《ETtoday新聞雲》表示，這段期間她都有跟里長傳訊息說明，去年10月時就說過絕對不會簽，拒簽的原因就是一家都有過敏體質，也怕一簽8年後續會有很多問題，且5月時事情爆發後，她們家被肉搜，還有網友說要蛋洗，讓她們不敢回家。

據指出，該寵物店老闆熱愛毛孩，因此租下內湖區開立寵物店，但依據法規，要開業需要樓上住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書。老闆沒多想一口答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，導致營業登記遲遲下不來，1樓寵物店面長時間閒置，幾乎成了廢墟。

鄰近住戶當時透露，老闆花了4、500萬裝潢整理寵物店，卻因2樓住戶失聯，導致無法營業，但每月仍要支出租金、養家、薪資等開銷，老闆壓力相當巨大，加上長期的慢性疾病、失眠問題，最終選擇離開。

▲2樓屋主說寵物店用情緒綁架博取同情。（圖／當事人提供）

而2樓屋主向《ETtoday新聞雲》表示，當時5月時事件爆發，寵物店老闆的大女兒也在網路上發文，搞到網友說要肉搜她們，要蛋洗她們家，讓她們約2個月根本不敢回家，「他(老闆)現在這樣走，我也很遺憾」，並強調這件事情從去年10月8號，就說過不簽，當時寵物店說「鄰居都同意，妳不同意」給壓力，屋主則說因為她是2樓，她不想簽，里長也幫寵物店出面說情，她也委婉跟里長說，「我有我的困難，我不能簽給他，但他一定要做，我也不會舉發他，但是你要我簽這個同意書，我很痛苦」。

屋主擔心，萬一寵物店以後要頂讓給別人，後續問題就會很複雜，也說明因為她們一家有過敏體質，寵物店會有衛生跟噪音問題，會有氣味從風管上來，太多的因素讓她不能簽，而且一簽就8年，詢問過都發局後也建議說不要簽，因為如果簽了以後發生問題沒辦法處理，只能透過法律途徑，「問過很多樓下有寵物店的朋友，他們也都說不要簽」。

▲5月時，2樓屋主就透過管道發表聲明。（圖／記者劉人豪翻攝）

屋主表示，她不簽有她的道理，但是卻被網路帶風向，並強調彼此的簡訊往來講得清清楚楚，講很明白沒有要簽，都有證據，「沒告訴他幫忙做什麼，就幫你簽什麼，我從來沒有這樣子」，也說絕對沒有口頭同意。

屋主強調，絕對沒有口頭同意要簽，也絕對沒有說什麼幫忙裝潢修繕後就簽，寵物店對外說有幫忙修繕地板，「他們根本沒有進到我們家怎麼修，修1樓天花板吧」，她家的修繕都是自己出錢。另外寵物店還對外說不能登記公司、不能開發票、不能做生意，藉此情緒綁架博取同情，但是她去打電話去查過，市政府商業處說公司在今年3月左右就已經登記了，根本就是用騙的。

屋主說，這件事情已經鬧很久了，對方執意要做這個行業，查過他們登記的是寵物用品店，不是要做美容跟寄宿，所以一定要同意書，「但我不願意，就是因為影響我們最大，為什麼我要」，也有告知在事情確定之前，不要先做裝潢。