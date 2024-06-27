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封山期間「攀登富士山」釀4死！　3人心肺停止倒臥火山口

記者張方瑀／綜合報導

每年7月到9月是富士山開山時期，往往吸引眾多人慕名前往，但今年開山前就已有4名登山客在攀登時不幸喪命，當居呼籲民眾不要在封山期間攀登。

綜合日媒報導，發現看似登山客的3人心肺停止倒臥富士山頂靠靜岡縣側的火山口附近，並在稍後確認全數死亡，其中一人就是21日前往富士山後失聯的53歲東京都男性；該名男性21日晚間出發，原訂隔天返家，但在22日上午傳送在山頂附近拍攝的照片給家人後就失聯。

靜岡縣警方透過男性攜帶發送所在位置的發射器進行搜索，結果在途中發現另外2人，3人是在不同地方被發現；警方正在現場進行遺體運送，接下來將在確認死者身分同時調查死因。

▲▼ 日本第一高峰富士山28日上午觀測到今年首波積雪「初冠雪」。（圖／達志影像／美聯社）

▲相關單位呼籲請勿在冬季封山期間攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，富士山靠山梨縣側的8合目附近，在26日上午也有一名登山客倒臥在地、意識不清。死者身分是現年38歲的倉上慶大，他26日上午6時左右和另外2名友人從山下「吉田路線」開始攀登，結果在上午11時左右在8合目附近失去意識。

由於倉上患有心臟病，因此友人也立刻報警求救，救援人員在上午11時25分抵達將倉上救出送往河口湖的醫院，但最終仍宣告不治。

山梨縣富士吉田市政府的富士山課表示，無法在開山前的冬季封山期間確保登山步道安全，希望大家不要在這段期間登山。靜岡縣負責單位也警告，「6合目以上還有積雪，非常危險，請避免前往。」

從曝光的救援畫面可以看到，救難人員吃力地走在餘雪殘冰上，將死者的遺體拉回山下。

在攀登路線經營山屋的業者也建議，應該等到7月後再攀登，因為封山期間沒有山屋，山頂上風速也大，出事也不會有人發現，「火山口附近的坡度有45度以上，在那裡被風一吹，高低差就有250公尺左右，後果不堪設想。」

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