15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

▲環境部列出楓香等15種「高異戊二烯」排放的原生植物，提供各部會種植時參考。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣空氣污染問題受到全民重視。由於異戊二烯（Isoprene）容易造成臭氧的生成，環境部委託成大研究案，首度整理出15種高排放異戊二烯的樹種，包括楓香、銀葉樹等，但卻遭到學者質疑內容準確性，並批評政策有點本末倒置。環境部則回應，這只是建議各部會若要種樹時，盡量避開上述15個樹種，並挑選比較友善樹種，並非強制。

空污問題不僅來自人為，植物排放也有關，異戊二烯對臭氧產生與貢獻是比較直接。環境部委託成大整理國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯的樹種，包括楓香、厚殼桂、水黃皮、銀葉樹、鴨腳木、台灣肖楠等。但卻遭到中興大學森林系特聘教授王升陽批評，上述15個樹種，包括豬腳楠、棋盤腳及野牡丹，根本找不到資料，更直指台灣肖楠、土沉香的資料則與清單所說的不符，進而懷疑清單的可靠性，更直言人為活動造成污染遠超過植物。

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環境部大氣司長張順欽表示，異戊二烯是一種可能導致空氣汙染的前驅物，在大氣化學當中，特別容易造成臭氧的生成，而臭氧管制也跟植物排放有關，過往國際類似研究蠻多，於是環境部委託成大研究，整理國際上對植栽綠化的相關文獻，最終提出15種容易排放異戊二烯的樹種。

對於學者批評，張順欽表示，上述15種樹種，只是提供給各部會的建議名單，並非公告，出發點是善意，希望各部會若要種樹時候，盡量避開上述15個樹種，能考慮這些樹種的合宜性，並不是強制。若已經種的樹，當然不可能搬走。

張順欽坦言，人為活動造成污染的確是超過植物，這是事實，但環境部責任是把所有可能造成污染都找出來，有時在東部或人類活動比較少地方，植物排放污染比例會佔比較高，也有季節性影響，包括植物在春夏間的生長期，排放會特別明顯，環境部十幾個測站顯示，在中午前後，光合作用最旺盛時刻，異戊二烯濃度是最高，這是有科學依據，所以環境部盡可能不會放過改善空品的機會，才會提出15種容易排放異戊二烯的樹種給各部會參考。

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）