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全國47處傳統市場響應減塑　環境部祭3招：不要每攤都給塑膠袋

▲▼環境部推動買菜自己「袋」活動，與全國47處市場串聯，呼籲民眾購物自備購物袋，預估一年可減少0.65億個塑膠袋。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部推動買菜自己「袋」活動，與全國47處市場串聯，呼籲民眾購物自備購物袋，預估一年可減少0.65億個塑膠袋。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據環境部推估，目前國人每年塑膠袋年使用量約100億個，其中傳統市場使用量超過一半。為推動市場減塑，環境部今（2日）宣布，和台北市南門市場等全國22縣市的47處市場串聯減塑，推出買菜自備購物袋等「市場減塑3招」，預估每年可減少約0.65億個塑膠袋，未來將推廣到夜市。

環境部資源循環署天和北市政府環保局、南門市場共同舉辦「買菜自己『袋』」市場減塑活動，宣布和全國22縣市、47處市場串聯減塑。今天上午由資循署長賴瑩瑩親自到南門市場，示範如何減塑購物，包括自備環保袋、蔬果盡量裝一袋、不要每攤都要塑膠袋。

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賴瑩瑩表示，政府從民國91年公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，規範7類對象，消費者購買商品所需購物用塑膠袋不得免費提供，但不包含直接接觸食物的生鮮袋。106年起擴大管制類對象為14類。實施管制後，現今購物用塑膠袋用量每年約100億個，減少50%以上。

▲▼環境部推動買菜自己「袋」活動，與全國47處市場串聯，呼籲民眾購物自備購物袋，預估一年可減少0.65億個塑膠袋。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部推動買菜自己「袋」活動，與全國47處市場串聯，呼籲民眾購物自備購物袋，預估一年可減少0.65億個塑膠袋。（圖／記者許敏溶攝）

不過，目前塑膠袋使用量最多的傳統市場，約占50至60%，等於每年超過50億個塑膠袋都來自傳統市場。賴瑩瑩指出，透過和全國47處市場串聯減塑，預估每年可減少約0.65億個塑膠袋，未來將推廣到夜市。

對於減塑市場推動作法，環境部表示，包含市場設置二次袋或循環袋取用點、提供購物車（籃）等供消費者購物後方便盛裝；攤販張貼「不拿塑膠袋」警語，主動詢問消費者購物袋需求，並可採用各類蔬果合併盛裝的方式等。各縣市環保局將參考「市場減塑推動作業指引」來推動，並結合集點換買菜金、抽獎、兌換宣導品等活動增加誘因，創造全國市場減塑。

環境部指出，不管是不是減塑市場，將提供二手袋循環箱及少用塑膠袋等相關文宣供各縣市政府或市場自治會申請或索取，也呼籲民眾到市場買菜要自備購物袋。

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