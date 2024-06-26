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參選立委被控接受陸資！馬治薇斥政治撲殺：朋友住大陸就要背原罪

▲前桃園立委候選人馬治薇今天下午在地院開庭，法官訂於8/7下午宣判，圖為去年底在市選會號次抽籤資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前桃園立委候選人馬治薇今天下午在地院開庭，法官於訂8/7下午宣判，圖為去年在市選委會號次抽籤資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市立委候選人馬治薇涉受陸資助資逾百萬元台幣案，遭檢方依違反國安法、反滲透法、個資法起訴，桃園地院日前以10萬元諭知交保，並限制住居、出境與出海8月；馬治薇今（26）日下午出庭，法官針對檢方3項罪嫌起訴，訊問馬是否認罪，馬仍強調自己清白，更指遭檢方起訴是對人格汙辱、政治撲殺，全案8月7日下午4時30分宣判。

桃園地檢指於今年1月間指揮桃園市調處約談前第一選區立委候選人馬治薇，針對接受陸資逾百萬台幣參選，檢方依涉犯國安法、反滲透法與個資法起訴，並建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金新台幣200萬元，馬治薇經羈押逾5個月於6月中旬被法院諭知10萬元交保，但限制住居、出境與出海8月。

桃園地院今天下午為針對馬治薇案進行言詞辯論庭，法官訊問對於馬收受大陸赴對岸接受逾百萬資金贊助參選，頻以「無功不受祿」提出質疑；馬治薇則以朋友身分單純贊助，辯護人亦提出，檢方根本未提出被告友人身分等具體證據，至於檢方提出「中央各機關國會聯絡名冊」，經行政院函文解釋非屬於公務機密文書，相關名冊在立法院包括民代、助理等都有，也未造成當事人實際損害，被告並未違反國安法、反滲透法與個資法。

法官最後詢問馬治薇對起訴有何陳述意見，馬治薇認為，幾個月前還只是個默默打拚、以素人之姿首次參與立委選舉的平凡小女生，在藍綠夾擊下竟突然遭檢方收押，選舉未能走到最後，但開票仍獲20600票，要感謝不離不棄的家人與親友，更感謝20600位選民。

馬治薇強調，參選決定非常倉促，本來就沒有任何基礎，僅有一片赤誠之心，與地方鄉親聯結，和各個仕紳交朋友，不論是誰，只要願意幫忙都照單全收，身為立委候選人，必須彎腰到處拜託，沒有資格挑選資源，對於任何一位提供協助朋友都非常感謝；對於檢方指控自己為中共介選，甚至出賣國家機密表達嚴正抗議，不僅是對其人格極度汙辱，也是對於現今政治氛圍撲殺，台灣是一個民主自由國家，我只看見政治問題用法律解決的黑暗，這樣的政治迫害只對付一般巿民身分如我，或是選後的政治清算，所謂的公平、公正何在？我的民間友人，在選前2年早已認識的朋友，難道只因是居住於中國大陸的大陸人就背負原罪，根本是網軍操作輿論帶風向的手法，以定我莫須有的罪。不後悔參選決定，只遺憾未能走完全程，我清白拒不認罪，仍期許世道有公理、政治要清明、做人要良善，相信法官能秉持公平公正的原則還我清白。

法官聽完馬治薇陳述意見後，當庭宣布本案訂於8月7日下午4時30分宣判。

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