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社會 社會焦點 保障人權

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

▲桃園地檢署偵辦禾意合作社負責人曾姓女子6年前承攬國軍桃園總醫院之清潔維護勞務，涉嫌不法獲利146萬餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署偵辦禾意合作社負責人曾姓女子6年前承攬國軍桃園總醫院之清潔維護勞務，涉嫌不法獲利146萬餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣禾意合作社曾姓女負責人，2018年間承攬國軍桃園總醫院之環境清潔維護工作，涉嫌與曾姓領班偽造打卡紀錄，涉嫌詐領76萬餘元，合作社未幫清潔人員支付勞健保費用，仍虛偽填報幫清潔人員投保勞健保，並向醫院詐得69萬餘元的補助費用，不法利益共計146萬2347元。桃園地檢署調查後，今（26）日偵結依加重詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院沒收其不法所得。

桃檢調查，台灣禾意合作社理事長63歲曾姓女負責人，2018年7月得標國軍桃園總醫院環境清潔維護勞務委外標案，但曾女與76歲曾姓領班將40歲饒姓女子、46歲何姓女子行政業務、社員雖然掛名為醫院清潔員，但標案履約期間並未實際負責清潔工作，竟偽造打卡紀錄，逐月登載至醫院請領服務費清冊，向醫院請款詐領達76萬8000元。另一方面，服務社明明沒有為標案中的清潔員投保勞健保，卻仍向醫院請領費用，共詐得69萬餘元，實際詐領不法利益多達146萬2347元。

桃檢檢察官郭法雲指揮桃園市調查處追查發現，禾意合作社以合作社之名迴避僱傭關係之實，規避應幫勞工投保的義務，漠視勞工權益，以不實登載文件向國軍桃園總醫院請款，造成國軍醫院及勞工權益之損害，桃檢認為曾女等4人涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及第216條、第215條行使業務登載不實等罪嫌，今天將4人提起公訴，並建請法院宣告沒收不法所得。

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