超可憐！被拐出國搞詐騙「1天工作12小時」　業績差罰跑操場50圈

▲劉姓男子等詐團成員在通訊網站上打廣告「出國包吃包住」，回國可拿350萬」，誘騙不知情國人赴緬甸從事詐騙，未達業績者將被體罰，桃園地檢署將劉男等4人起訴。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

從事詐騙、人口販運集團成員劉姓男子等4人，在網路社群軟體上PO文「要出國的趕快，出國包機票包吃包住，回國可拿350萬元」等廣告，誘騙不知情國人赴緬甸從事詐騙，業績不佳還被體罰毆打，被害人不堪遭凌虐，家人耗費1萬6500元美元才贖回被害人自由返台；桃園地檢署依違反人口販運防制法、詐欺取財等罪嫌起訴外，再追加起訴妨害自由等罪嫌。

檢警調查，31歲的劉姓男子係詐欺與人口販運集團成員，夥同22歲廖姓女子、38歲陳姓男子與28歲楊姓男子等人，分別負責與藏身緬甸集團上游成員聯繫、社群軟體刊登廣告與安排被害人登機等作業，其中該詐團於2022年6月間，透過IG等通訊軟體在社群網站上刊登「要出國的趕快，出國包機票包吃包住，回國可拿350萬元，想出國玩樂兼賺錢，只需兩周，有興趣趕快私訊」等廣告，誘騙不知情人士聯繫。

其中有2名被害人詢問後，被安排於同年6月22日被安排搭機前往泰國，集團成員安排搭乘多種交通工具，渡河到緬甸抵達苗瓦迪環亞園區，隨即護照與手機均被沒收，每天工作至少12小時，負責打電話詐騙美國地區民眾，若騙得贓款金額不足，就會被認為業績不佳，須接受包括跑操場跑50圈、蛙跳50趟等體罰，或被集團成員以棍棒毆打等方式凌虐，被害人若不服氣，還被威脅要賣到其他園區。

被害人不堪遭凌虐找機會向家人求助，家人透過國際反詐欺組織介入協商後，認賠付款美金16500元，折合台幣逾50萬元，才讓被害人於2022年11月26日搭機返台，向警方報案始揭露詐團惡行。

警方根據被害人揭露惡行，循線查獲劉男等人到案，桃檢複訊後依違反人口販運防制法、詐欺取財等罪嫌起訴外，再追加起訴妨害自由等罪嫌。