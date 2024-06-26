受陸方資助參選立委遭收押...馬治薇10萬交保　限制出境出海

▲前立委候選人馬治薇因違反國家安全法等案件遭收押逾5月，桃園地院日前裁定10萬元交保，並限制出境、出海8月。（資料照／翻攝自馬治薇臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

2024大選期間，參選桃園市第一選區立委的候選人馬治薇，因為涉嫌接受大陸方面逾百萬元的資助參選，並提供我方情治人員資料，今年3月向院方起訴，並求刑3年8月，馬遭羈押逾5個月後，桃園地院日前裁定以10萬元交保，但限制住居、出境、出海8月。

桃園地檢署檢察官高健祐指揮調查局桃園市調查處，今年1月間約談前桃園市第一選區區域立委候選人馬治薇，調查她涉犯國家安全法、反滲透法等案件，檢調查出，40歲馬治薇於去年4月間赴大陸地區結識對台工作單位綽號「冰姐」、「阿浩」等人士，雙方商議由馬提供台灣政治情報，以換取競選資助，馬從去年4、5月間起，多次前往大陸地區，收受陸方資助1萬元、5000元美金，同年10月至12月間，亦多次前往大陸地區會面，並利用虛擬貨幣之隱密特性，先後取泰達幣（USDT）8306元、1106元、9910元，以隱匿金流，作為選舉所用。

檢調查出，馬治薇於去年底登記參選第11屆區域立委，儘管未獲民眾黨提名，最後以無黨籍身分參選，馬於選舉期間亦提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）交付公務上應秘密文書，並受對方資助、指示參與立委選舉，檢方於今年3月1日以馬治薇涉嫌違反個人資料保護法之非法蒐集處理利用個人資料、反滲透法將她起訴，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金新台幣200萬元。

全案移審桃園地院後，法院裁定6月1日起延長羈押，並均禁止接見、通信，但於6月5日開庭當天，當庭捨棄傳喚對她不利的證人黃勝暉（馬治薇的前夫），與院方先前決定羈押被告及延長羈押之部分客觀情況已有不同，地院審酌本案情節、審理進度、被告已遭羈押之期間、社會秩序及公共利益之維護，參被告居住及遷徙自由受限制之程度，裁定以10萬元交保候傳，但限制住居、限制出境、出海8月。