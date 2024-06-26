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韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

▲▼韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲。（圖／翻攝X） 

▲南韓YouTuber韓善月（한선월）近日在家中死亡，享年32歲。（圖／翻攝X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓YouTuber韓善月（한선월）本月被發現在家中死亡，享年32歲。消息曝光後，網友不敢置信，且傳出韓善月被老公逼拍淫穢片賺錢，最終才走上絕路。此外，南韓《SBS》的節目「讓人好奇的故事Y」也決定對此案進行專訪。

據韓媒《NEWS 1》報導，南韓警方25日表示，一名李姓女子在位於仁川的家中死亡，現場無外力介入，排除他殺的可能。事後，有網友發現該名死者名為李海倫（이해른），此為韓善月的真名。

▲▼韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲。（圖／翻攝X）

▲韓善月轉戰拍攝淫穢影片，外傳是被老公逼迫。（圖／翻攝X）

據悉，韓善月曾擔任賽車模特兒，並在車展上爆紅，隨後轉戰YouTube、Instagram，獲得5萬多人訂閱，近年則化名「清月」、「韓善月」往成人平台發展，拍攝淫穢影片賺錢。

許多粉絲得知死訊後，質疑韓善月是被老公逼迫拍攝多人性交、獎勵流浪漢等淫穢影片，才會不堪壓力而走上絕路。對此，「讓人好奇的故事Y」的製作單位正在製作特輯，採訪熟悉李海倫及李海倫周圍的人。

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