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北韓昨晚再度空飄「屎氣球」！　金正恩下令拆除金剛山溫泉渡假村

▲▼北韓從24日起連續3晚向南韓空飄穢物氣球。（圖／達志影像）

▲北韓從24日起連續3晚向南韓空飄穢物氣球。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

面對南韓脫北者團體多次不顧警告、空飄含有反體制傳單的大型氣球，北韓（朝鮮）從今年5月底以來開始向南韓空飄穢物氣球，昨（26）日晚間更是第7度空飄180多顆氣球，其中有70多顆墜落至南韓首爾、京畿道北部一帶。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（27）日上午證實，北韓26日晚間朝向南方空飄180多顆穢物氣球，其中有70多顆氣球墜落至首爾和京畿道北部，這些氣球的內容物大多為碎紙片，雖然沒有發現危險物質，但由於每顆氣球的裝載物重達10公斤，因此在其墜地時務必加以提防。

報導指出，北韓從今年5月28日起變頻繁向南韓空飄穢物氣球，尤其從本月24日至今更是連續3個晚上向南韓空飄穢物氣球。對此，南韓軍方再度警告，已經做好隨時開啟邊境心戰廣播的準備，「將依據戰略和作戰情況實施，而這取決於北韓的行動」。

南韓軍方本月9日在兩韓邊境重啟心戰廣播擴音設播，播送韓國流行音樂、新聞、心戰喊話等內容長達2個小時。

另外，南韓統一部也指出，北韓正在加快速度拆除金剛山觀光景區內由南韓興建的溫泉設施，包括由南韓現代峨山集團興建和持有的溫泉場、溫泉度假村，該溫泉設施曾於2002年由韓國觀光公社併購，並一路經營至2008年金剛山爆發南韓觀光客慘遭北韓軍人擊斃前。

北韓早在去年下半年起，就已經開始著手拆除位於金剛山景區的溫泉設施。

據悉，北韓最高領導人金正恩2019年2月越南河內川金會談判破局以後，在前往金剛山視察時便批評南韓所興建的觀光設施「外型醜陋、讓人看了心情更差」，此後從2022年起便開始拆除海金剛飯店、高爾夫球渡假村、溫井閣、高城港生魚片餐廳，甚至今年4月更拆除金剛山內由南韓政府興建的消防署。

►北韓第6波「屎攻」搗亂！ 南韓仁川機場今暫停起降3小時

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