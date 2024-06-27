駐日美軍誘拐性侵「未滿16歲少女」！　沖繩官員氣炸要求道歉

▲ 美國駐日漢森營（Camp Hansen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沖繩縣傳出驚人事件，一名駐日美軍士兵涉嫌綁架性侵一名未成年少女，今年3月被起訴，案情直到近日才曝光。沖繩官員27日也向美軍司令表達憤怒，要求向受害者道歉。

綜合BBC及《沖繩時報》等日媒，一名25歲駐沖繩美國空軍士兵涉嫌於去年12月24日非值勤時間，在公園誘拐一名未滿16歲的少女上車聊天，接著卻開車將她帶回住處，未經同意性侵得逞。

少女家屬報案後，警方根據監視器畫面確認男嫌身分，將他逮捕到案。檢方依以猥褻目的誘拐、不同意性交等2項罪嫌將他起訴，法院予以保釋後在美軍嘉手納基地由美方管理。

日本政府發言人、內閣官房長官林芳正25日說明，該名士兵今年3月被起訴，此後便被當局拘留至今，第一次聽證會定於7月12日舉行，美國官員正全力配合調查，「我們將繼續要求美方，盡全力防止這類事件發生」，日本外務省也已向美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）提出申訴。

沖繩縣知事玉城丹尼指出，這起事件不僅令人不安，更侵犯受害少女的尊嚴，還造成「嚴重的不信任」。

副知事池田竹州27日在縣政府與嘉手納空軍基地第18航空團司令埃文斯（Nicholas Evans）准將、美國駐沖繩總領事竇爾博（Matthew Dolbow）會晤，直言該名士兵犯下「踐踏女性人權的嚴重且惡劣的行為，絕對不能原諒，對此感到強烈憤怒」。

池田要求美方，盡快採取有效對策防止這類事件重演，徹底教育並管理士兵，並向受害者道歉，也要求立即提供適當賠償。埃文斯則回應，「他對此事深感憂慮，也對於造成外界擔心感到遺憾」，但未直接道歉。