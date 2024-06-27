北韓飛彈試射吹噓「多彈頭」成功　南韓軍方：研判空中解體爆炸

▲北韓26日清晨從平壤試射極超音速飛彈，聲稱成功進行彈頭分離試驗。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（26）日清晨從平壤發射一枚疑似極超音速飛彈，在向東飛行250多公里後，墜落至東海（日本海）。對此，北韓官媒證實發射導彈消息，還聲稱確保多彈頭能力的實驗取得成功；然而，南韓軍方和專家卻大打問號，質疑北韓可能誇大實驗結果，認為北韓飛彈早在空中就已爆炸成碎片。

北韓官媒《朝中社》今（27）日上午在報導指出，飛彈總局於26日清晨所進行的飛彈試射中，測試了「個別機動戰鬥部（彈頭）分離與誘導操縱試驗」，聲稱飛彈使用了一節中長程用固態燃料導彈引擎，而分離的彈頭正確導向3個目標座標。

根據南韓《韓聯社》，北韓所提及的「個別機動戰鬥部」，其實就是外界所說的「多目標重返大氣層載具」（MIRV），又稱為分導式多彈頭，該技術可以在彈道飛彈的鼻端裝載多枚核子彈頭載具，各自攻擊不同的目標，美國洲際彈道飛彈「義勇兵Ⅲ型」（Minuteman-Ⅲ）便首次使用該技術。

據悉，北韓2021年1月召開朝鮮勞動黨第八次代表大會時，就曾經表明多彈頭個別誘導技術的相關研究已經進入最終階段，此次更是在報導中首次提及多彈頭試驗。一旦北韓成功研發多彈頭洲際彈道飛彈（ICBM），就有可能各自以1枚飛彈攻擊華府、紐約等美國主要都市。

不過，南韓軍方與專家卻對北韓在報導中的說法提出質疑。南韓聯合參謀本部表示，他們針對該枚飛彈的飛行途徑等進行分析，認為飛彈在從平壤發射，經過250公里的飛行後，就已經在元山東側外海「空中爆炸解體」。

北韓聲稱，在該次測試中使用中長程固態燃料飛彈發動機，在170至200公里半徑範圍內進行。然而，對於飛彈上升至大氣層外，再以MIRV技術個別分離彈頭的試驗而言，該距離顯得太短了，因此在事實評估中更接近南韓軍方「空中爆炸解體」的說法。

日本當局觀測，北韓26日試射飛彈時的頂點高度為100公里，然而這對於MIRV技術而言還顯得太低。儘管北韓在報導中附上照片，被視為航行軌跡的白煙確實分為兩道以上，但這極有可能是飛彈在升空階段時所分離的航行軌跡，而不是其所聲稱的「機動彈頭分離」。因此專家分析，可能是飛彈一節引擎燃燒完畢後從機體墜落的畫面。

南韓軍方關係人士表示，「難以判斷為正常的多彈頭分離」。