快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

▲日本東京JR新宿站一名警察遭50多歲女子持剪刀襲擊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京JR新宿站一名警察遭50多歲女子持剪刀襲擊，員警在保持距離時不慎摔倒，頭部撞擊後失去意識，行兇女子則拿著剪刀朝員警胸前猛刺，所幸員警身上穿著防刺背心，未造成嚴重傷害，女子也隨即遭到逮捕。

綜合日媒報導，JR新宿站西口派出所一名50多歲男性員警在27日凌晨5時許，遭一名50多歲女性持剪刀攻擊。女子取出剪刀後，員警試圖拉開距離，結果摔倒並後腦著地失去意識，女子則衝上前多次用剪刀刺向員警胸部。

所幸員警穿著防刺背心，所以行兇女子未刺中要害；派出所內其他員警立刻趕到現場將女子逮捕，受傷員警被緊急送醫後恢復意識，目前暫無大礙。

目擊者指出，當時有一名警察倒在地上，還有一名疑似街友的女子手上沾滿血跡。

警方指出，監視器清楚拍到該女性刺傷警察的過程，警視廳正在以殺人未遂的嫌疑進行調查。