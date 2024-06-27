　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本東京JR新宿站一名警察遭50多歲女子持剪刀襲擊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京JR新宿站一名警察遭50多歲女子持剪刀襲擊，員警在保持距離時不慎摔倒，頭部撞擊後失去意識，行兇女子則拿著剪刀朝員警胸前猛刺，所幸員警身上穿著防刺背心，未造成嚴重傷害，女子也隨即遭到逮捕。

綜合日媒報導，JR新宿站西口派出所一名50多歲男性員警在27日凌晨5時許，遭一名50多歲女性持剪刀攻擊。女子取出剪刀後，員警試圖拉開距離，結果摔倒並後腦著地失去意識，女子則衝上前多次用剪刀刺向員警胸部。

所幸員警穿著防刺背心，所以行兇女子未刺中要害；派出所內其他員警立刻趕到現場將女子逮捕，受傷員警被緊急送醫後恢復意識，目前暫無大礙。

目擊者指出，當時有一名警察倒在地上，還有一名疑似街友的女子手上沾滿血跡。

警方指出，監視器清楚拍到該女性刺傷警察的過程，警視廳正在以殺人未遂的嫌疑進行調查。

ET快訊
巨大觀音像吊掛「當場斷頭」！　工作人員喊：賠死了
孫安佐將登成人平台直播！　SWAG證實：合體陳沂
夏克立贏了！　女星PO文「約克夏該處死」被起訴
送完餐疑天熱跳海游泳　台中外送員逾20hrs未上岸
快訊／斗六車站旁地下道　男性屍體掛空中
周杰倫有機會！　蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」回應了
快訊／新宿車站警察遇襲！　女「拿剪刀狂刺胸」手沾滿血
快訊／中共35戰機「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓昨晚再度空飄「屎氣球」！　金正恩下令拆除金剛山溫泉渡假村

「神秘金屬碑」又來了！鏡面切割超整齊　離奇現蹤美國小鎮

快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

又有吹哨者！爆料「波音787夢幻客機」零件有問題　恐釀毀滅性後果

拜登川普將辯論　華郵21大哉問包括釐清「是否協防台灣」

北韓稱高超音速飛彈「試射成功」：多彈頭飛彈正確導向3目標

剛創金氏世界紀錄！　「世界上最高狗狗」去世了

環太平洋軍演登場！因應中國犯台　美4萬噸級「兩棲攻擊艦」當靶

又是波音737！全日空「機艙氣壓突降」　11人身體暈眩不適

中菲南海衝突升溫　美重申對菲安全承諾

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

北韓昨晚再度空飄「屎氣球」！　金正恩下令拆除金剛山溫泉渡假村

「神秘金屬碑」又來了！鏡面切割超整齊　離奇現蹤美國小鎮

快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

又有吹哨者！爆料「波音787夢幻客機」零件有問題　恐釀毀滅性後果

拜登川普將辯論　華郵21大哉問包括釐清「是否協防台灣」

北韓稱高超音速飛彈「試射成功」：多彈頭飛彈正確導向3目標

剛創金氏世界紀錄！　「世界上最高狗狗」去世了

環太平洋軍演登場！因應中國犯台　美4萬噸級「兩棲攻擊艦」當靶

又是波音737！全日空「機艙氣壓突降」　11人身體暈眩不適

中菲南海衝突升溫　美重申對菲安全承諾

西野加奈封麥5年「宣布全面復出」！　新歌專輯演唱會：資訊量有點大

偷揍高齡嬤再拔呼吸器！落跑懷孕爆哭喊冤　狠心看護下場曝

外媒爆印度廠歧視女性　鴻海5大聲明嚴正否認

不只新冠！天熱「1類病人」一直被送來　醫驚：發炎到冒泡

三寶片！女童騎單車「突加速鬼切快車道」後車急煞　驚險畫面曝

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

蘇慧倫演法醫「看不出真實年齡」　一票不敢信：我以為35歲

13歲以下兒童吃Buffet免費　新竹五星飯店推出暑假親子優惠

20T巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！影片曝　工作人員：賠死了

全新香港好萊塢酒店開箱！米奇與好友房超萌　還吃得到量子漢堡

孟加拉男淺池表演跳水　重創脖子頸部骨折喪命

國際熱門新聞

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

女歌手「抖陰版電吉他」影片瘋傳！　近200萬人次瀏覽

韓YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

巨蛇處男產子生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

22歲正妹「替友作保」被逼下海！一天賣淫10次

即／日新宿車站警察遇襲　女子拿剪刀狂刺

星國長輩：學生讀書累　需要座位休息

快訊／玻利維亞軍隊包圍政府大樓！　疑爆發政變

台海戰爭　菲將准美用菲基地護台

臨終前聽力最慢消失？　護理師曝3現象

5類人恐工作到老死　專家曝關鍵原因

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

更多熱門

相關新聞

北韓稱：高超音速飛彈「試射成功」

北韓稱：高超音速飛彈「試射成功」

北韓今（27日）聲稱成功進行了一次飛彈測試，目的是確保多彈頭能力，與南韓的評估相矛盾，後者此前才認為該測試可能以失敗告終。

又是波音737　全日空「機艙氣壓突降」11人不適

又是波音737　全日空「機艙氣壓突降」11人不適

日桌球女神登《週刊少年》封面！　超仙氣迷倒網

日桌球女神登《週刊少年》封面！　超仙氣迷倒網

韓鋰電池廠火災23人慘死！全員「窒息死亡」

韓鋰電池廠火災23人慘死！全員「窒息死亡」

漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋

漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋

關鍵字：

日本新宿警察日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我

最會「溺愛孩子」星座Top 3

更多

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面