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剛創金氏世界紀錄！　「世界上最高狗狗」去世了

大丹犬凱文（Kevin）最近剛獲得金氏世界紀錄成為全世界最高的狗，未料沒過幾天忽然生病就醫不幸過世。（翻攝自Guinness World Records臉書）

▲大丹犬凱文（Kevin）最近剛獲得金氏世界紀錄成為全世界最高的狗。（翻攝自Guinness World Records臉書）

圖文／鏡週刊

大丹犬凱文（Kevin）最近剛獲得金氏世界紀錄成為全世界最高的狗，未料沒過幾天忽然生病就醫不幸過世。巧合的是，前一隻紀錄保持的大丹狗宙斯（Zeus），和凱文一樣，都是年僅3歲就過世。

剛創金氏世界紀錄　世界上最高的狗「年僅3歲」去世了

▲大丹犬凱文日前剛獲金氏世界紀錄認證，牠的高度為0.97公尺，站起來能超過2公尺。（翻攝自Guinness World Records臉書）

根據金氏世界紀錄網站表示，3歲的大丹犬凱文日前剛獲金氏世界紀錄認證，成為全世界最高的狗，牠的高度為0.97公尺，站起來能超過2公尺，不過就在破紀錄後幾天突然生病，手術後不幸去世。

剛創金氏世界紀錄　世界上最高的狗「年僅3歲」去世了

▲大丹犬凱文破紀錄後幾天突然生病，手術後不幸去世。（翻攝自Guinness World Records臉書）

凱文的主人特雷西沃爾夫（Tracy Wolfe）難過表示，「我們全家都為凱文感到悲痛，牠是最好的巨人男孩。」

剛創金氏世界紀錄　世界上最高的狗「年僅3歲」去世了

▲凱文過世，牠的家人們都感到相當悲痛。（翻攝自Guinness World Records臉書）

沃爾夫還表示，「我們很高興牠能夠打破紀錄，並獲得大家的關注。牠非常喜歡這種關注。希望這些大型品種犬，以及所有狗狗們都可以活久一些。因為無論時間多長永遠都覺得不夠。」


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