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家樂福免費服務+1！「代客現煎牛排」還送蔬菜　服務時間曝

網友發現部分家樂福賣場推出新服務，可以免費代客煎牛排。（示意圖非當事店家，本刊資料照）

▲網友發現部分家樂福賣場推出新服務，可以免費代客煎牛排。（示意圖非當事店家，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多租客住處無法開伙，被迫天天外食。近日，一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」分享體驗免費代客料理的感想，認為現煎料理果然美味無敵，且大力讚賞家樂福的代客料理服務，直呼「我真的愛」。

這名女網友貼文附上一張照片，從照片可見一盤剛煎好的牛肉「熟度掌握得宜」，旁邊還附贈了適量蔬菜，色香味俱全，令人垂涎欲滴，原PO興奮直呼：「現煎就是美味，沾點海鹽和黑胡椒，不管是午餐或晚餐加菜都不錯」。

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網友分享家樂福代客現煎的牛排，賣相看起來十分美味可口。（翻攝臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」）

▲網友分享家樂福代客現煎的牛排。（翻攝臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」）

原PO表示家樂福總是令人驚喜不斷，之前賣場內曾推出「代客烹煮泡麵」服務，最近她逛彰化家樂福時竟然又發現這項新服務，可以免費「代客現煎牛排」，服務時間分別是上午11點至下午1點及下午5點至晚上7點。

貼文曝光後，不少會員感到驚奇不已，「讚耶，看起來好下酒」，許多人也分享親身體驗，「西屯店今天排隊等煎牛排的人好多啊」、「樹林家樂福也有，今天中午吃了無骨牛小排，CP值很高」、「內湖家樂福也有代煎牛排的…現買現煎 」；除了牛排人氣爆棚外，也有網友透露有些分店提供現炸的炸物，「我們這邊是炸物，點完現炸」。


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