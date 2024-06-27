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北韓稱高超音速飛彈「試射成功」：多彈頭飛彈正確導向3目標

▲▼北韓10日公開過去15天進行導彈試射的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓試射飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（27日）聲稱成功進行了一次飛彈測試，目的是確保多彈頭能力，與南韓的評估相矛盾，後者此前才認為該測試可能以失敗告終。

據北韓官媒《朝中社》報導，北韓的飛彈管理局在26日進行的測試中，「成功完成了個別機動彈頭的分離和制導控制測試」。北韓表示，該測試的目的是「確保MIRV能力」，即多目標重返大氣層載具技術，這種技術允許單枚彈道飛彈向不同目標發射多枚彈頭。

這一聲明與南韓的評估完全相反，南韓認為該飛彈在空中爆炸，測試結果是失敗的。

南韓聯合參謀本部官員26日表示，該飛彈於上午5時30分左右從平壤或周邊地區發射，在飛行約250公里後於東海上空爆炸。一位軍事消息人士告訴《韓聯社》，北韓可能試射了一枚高超音速飛彈。然而北韓表示，該測試「使用了中程固體燃料彈道飛彈的一級發動機，在170至200公里半徑範圍內進行。」

《朝中社》報導稱，分離的機動彈頭正確地導向了三個目標坐標。此外，防空雷達還驗證了從飛彈分離出的誘餌的有效性。該測試由朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天和勞動黨中央委員會第一副部長金正植監督。

北韓官員們強調，「提升MIRV能力是非常重要的防禦技術任務，也是勞動黨中央委員會的首要任務」，這表明這可能也是北韓領導人金正恩的首要任務。

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