報復北韓屎攻！南韓「睽違7年」重啟海上實彈射擊　狂轟300發砲彈

▲南韓海軍陸戰隊26日在延坪島、白翎島進行海上實彈射擊。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，6度向南韓空飄穢物氣球、試射彈道飛彈、擾亂海上GPS等。為此，南韓政府今年6月初宣布全面終止《九一九南北軍事協議》，今（26）日更是「睽違7年」在延坪島等靠近北韓的西北諸島展開海上實彈射擊訓練，出動K9自走砲、拉斐爾反戰車飛彈，發射近300發砲彈。

根據《韓聯社》，自從南韓政府全面終止文在寅政府時期簽署的「九一九南北軍事協議」後，南韓西北島嶼防衛司令部海軍陸戰隊（海兵隊）第6旅團、延坪部隊26日在白翎島、延坪島等位於西海（黃海）西北邊境的島嶼展開海上實彈射擊訓練，軍方表示未來將會定期實施。

海軍陸戰隊第6聯隊、延坪部隊出動K9自走砲、天舞多管火箭、拉斐爾長釘反戰車飛彈（Spike）、匕弓反艦攔截飛彈，以西南方公海上的假想敵為目標，一共發射290多發砲彈，是繼2017年8月動員海軍陸戰隊在西北島嶼展開實彈射擊訓練後，睽違6年10個月重啟訓練。

據悉，南北韓於2018年9月簽署《九一九軍事協議》以後，禁止雙方軍隊在北方分界線（NLL）鄰近海上緩衝區域（敵對行為禁止區域）進行實彈射擊，因此南韓部署於西北部島嶼的延坪部隊才將K9自走砲移往內陸進行訓練。

參與訓練的第6旅團砲兵隊隊長鄭九英（音譯）中校表示，「海軍陸戰隊目前已經做好與敵方交戰的準備！一旦敵軍發起挑釁，則會立刻動員實施強烈的反擊。」

西北島嶼防衛司令部海軍陸戰隊強調，此次海上實彈射擊訓練為年度例行性、具防禦要素的軍演，在聯合國軍司令部軍事停戰委員會國際參觀團的監控下實施，過程中遵守停戰協定，且曾向當地居民實施廣播，確保當地民眾安全。

報導分析，隨著南韓軍方重啟在延坪島、白翎島外海的實彈射擊訓練，恐怕將近一步引起周邊海域緊張情勢升溫，因為先前北韓曾於2010年11月23日，以南韓海軍陸戰隊延坪部隊出動K9自走砲實施海上射擊訓練為由，以122mm放射砲（多管火箭砲）與海岸砲砲擊南韓延坪島。