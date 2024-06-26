韓媒醋勁大發？偷調查黃仁勳「最愛員工」　其實都從這國大學畢業

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／編譯

美國晶片製造商輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳為台裔出身，今年6月出訪台時曾掀起一陣旋風，更自稱「優秀台灣大使」，就連在美國活動時也多次提到台灣。韓媒擔憂未來南韓和三星電子在AI發展上落後台灣，因此最近實施調查，發現輝達員工當中，其實來自以色列理工學院的畢業生最多。

根據韓媒《朝鮮日報》，該報特別在全球求職社群平台「領英」（LinkedIn）調查輝達公司內3萬2245名員工所畢業的學校，發現來自以色列理工學院（Technion）的員工佔最多，為1119人，其次為美國史丹佛大學，為671人，就連從以色列特拉維夫大學畢業的員工也有506人。

至於從台灣大學畢業的員工，則有525人；從南韓首爾大學畢業的員工僅占54人。

報導分析，輝達之所以有許多員工畢業自以色列理工學院，其中一項因素是輝達收購以色列新創產業的過程。以色列人口數僅930萬，但卻擁有強大的技術和人際網絡，站在AI產業的中心，雖然因為地緣政治等理由而缺乏大企業，但新創產業的發展卻相當繁盛。

輝達透過收購以色列當地以軟體為發展核心的新創產業，來壯大自己在AI領域上的發展實力。包括今年4月才以7億美元收購由特拉維夫大學研究人員創立的新創公司Run:ai，該公司曾研發出讓AI加速器更有效處理數據的軟體。

今年5月，輝達也曾收購另一以色列新創產業Deci AI，該公司為Adobe、應用程式資料在內等客戶提供服務，透過調整AI模型，在AI晶片上更便宜地運行。