高雄男載友做筆錄！派出所前火燒車　電動車「燒到剩骨架」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲林姓男子今（27）日凌晨3點多，騎著微型電動二輪車，載18歲程姓友人到派出所製作筆錄，沒想到林男將電動車停好沒多久，突然開始冒出白煙接著起火自燃。事後2人趕緊通知員警出來滅火，並通報消防隊到場灌救，詳細起火原因尚待進一步釐清。

▲高雄男載友人做筆錄，電動車竟在派出所前火燒車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男載友人做筆錄，電動車竟在派出所前火燒車。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局高松派出所今天凌晨發生一起火燒車事故，當時林男騎著微型電動二輪車載友人去做筆錄，但在等待期間，林男電動車電池處不明原因，突然開始狂冒白煙，接著起火燃燒，他見狀立即通知警方。

警方隨後趕緊拿出滅火器壓制火勢並通報119，消防隊人員到場後以水柱撲滅，現場無人受傷，初步研判該車因機械因素自燃，詳細火災原因仍尚待消防人員釐清。

▲▼派出所前火燒車，電動車「燒到剩骨架」。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港警分局呼籲，駕駛微型電動二輪車應選擇經主管單位安全審驗合格者，避免違法改裝以防止意外事故發生。如擅自增減、變更電子控制裝置或原有規格而於道路行駛，將依道路交通管理處罰條例第72條第2項，處所有人新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。