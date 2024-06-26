超長路障！高雄男騎車橫載4公尺水管　1秒掃翻2機車...離譜畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

太離譜！高雄一名李姓機車騎士今（26）日上午載著逾4公尺長的水管沿成功一路行駛，超長水管橫跨2車道，直接掃到隔壁車道2部機車，導致2名騎士雙雙碰撞慘摔地，全身多處擦挫傷送醫。警方表示，初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊進一步調查釐清。

苓雅分局今日8時24分許接獲通報車禍，需要警方協助，遂派員到場。根據曝光的影像，當時44歲機車騎士李男載著逾4公尺長水管，沿成功一路北往南行駛，行經成功一路、四維四路口時，後方23歲騎士林男不慎撞到李男車上載著的水管後摔車，後方46歲機車騎士鄭男也接著倒地。

▲高雄男騎車載逾4公尺水管，2騎士被擊落慘送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男騎車載逾4公尺水管，2騎士被擊落倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

肇事騎士李男未受傷，見狀趕緊停車，林男、鄭男則是身上多處擦挫傷，所幸送醫治療無大礙，而過程中一群身穿紫衣的女子，紛紛上前協助照顧兩名傷者。

警方表示，本案無人酒駕，到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

▲警方初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，李男「機車附載人員或物品未依規定者」違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。