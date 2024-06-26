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大陸 大陸焦點 特派現場

獨居男出差半月回家…一開門「自家被搬空」崩潰：鍋碗瓢盆都不剩

▲男子出差半個月家被搬空。（圖／翻攝自中新網）

▲男子出差半個月家被搬空。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一吳姓男屋主近日從北京出差半個月回來，滿懷期待地推開家門，卻被眼前的一幕嚇傻了。明明家中門窗完好，但屋內卻「空空如也」，電視、冰箱、洗衣機統統不翼而飛，甚至連廚房的鍋碗瓢盆都一個不剩……。警員立即對現場進行勘察，在走訪排查時認為，一名女鄰居有重大嫌疑。

據《中新網》報導，近日，上海市公安局靜安公安分局靜安寺派出所接處了該起警情。據吳男介紹，他於近日離開該址出差，一直到案發當日回家，其間無人向他提出過要進出該房屋的請求。警員也通過現場問詢調查，初步排除其近親屬轉移財物等誤報情況。綜合判斷，當事人家中疑似遭持有房屋鑰匙的外來人員闖入。

吳男透露，他一直將房屋大門的備用鑰匙藏於門外櫥櫃的抽屜裡並用一塊抹布覆蓋，但這一訊息他從未告訴過任何人。

而警員在現場調查過程中也揪出新的疑點，長時間擱置的空室積灰明顯，而地板上的腳印新舊有別，可預見整個作案過程是連續性、長時間的，竊賊曾不止一次闖入過當事人家中。

而要大費周章搬走這些大家電又不遭人懷疑，且不與「排除熟人作案」相悖，結論很可能是犯罪嫌疑人就是樓內「住戶」。

對此，派出所組織增援警力迅速對該樓住戶展開全面走訪排查。其間，辦案警員注意到該樓1樓王姓女租客家中擺放的一個鞋架與吳男丟失的鞋架外形相似。經盤問發現，王女對她近期的日常活動描述閃爍其詞，存在重大作案嫌疑，遂將其傳喚至派出所接受進一步調查。

調查期間，王女對連續多次偷拿鄰居備用鑰匙並闖入其家中行竊的犯罪事實供認不諱。據王女供述，她在一次打掃樓梯間公共領域衛生時，有意翻找吳男的櫥櫃，意圖「占小便宜」，卻意外發現了房屋鑰匙。

王女此後便一發不可收拾，她從5月7日直至案發前多次開門闖入被害人家中，陸續偷走屋內冰箱、洗衣機、桌子、瓷碗、鞋架、鍋子等物品。其中，被害人家中的冰箱、洗衣機等大件物品被王女僱傭的搬運公司搬至樓下空地並用防水布遮擋起來，擬後續郵寄至別處銷贓；被盜的大量瓷碗、鍋子、木質鞋架等小件生活物品由王女自用，甚至連被害人的被子、衣服等雜物也被王女打包堆放於家中，擬後續運走。

最終，王女計劃在完成「螞蟻搬家」後於本月結算房租，再逃回老家「避風頭」未遂。目前，王女因涉嫌盜竊罪被靜安警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查之中。

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