球迷支持頂新和德文教基金會公益募款助偏鄉棒球隊　低調行善暖舉曝

▲資深龍迷楊醫生不僅到球場替味全龍加油，還捐款幫助偏鄉小球員圓夢。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

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頂新和德文教基金會自2016年底起推動棒球公益計畫，透過捐助基層球隊棒球球具裝備、棒球交通車、餐食、急難救助等項目，成為台灣基層棒球最堅強的後盾，基金會去年首度展開「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」獲各界響應，家住在台中的資深味全龍球迷楊醫師不僅常常趕場到台北來看球賽，還連續多個月捐款幫助偏鄉小球員圓夢揪感心！

根據頂新和德文教基金會歷年實地走訪發現，偏鄉棒球隊面臨更艱難的困境，不只缺乏球具球衣設備，老舊交通車帶著小球員到處訓練和比賽影響乘車安全，棒球隊甚至要肩負起照顧隔代教養與家庭失功能的弱勢學童，當孩子們的避風港。

▲頂新和德文教基金會透過捐助棒球球具裝備、交通車、餐食等，幫助基層球隊。圖為花蓮縣新城國小棒球隊。

▲圖為高雄金潭國小的小球員寄宿學校宿舍，教練從生活起居、功課輔導等都要照顧，身兼數職。

元老級味全龍球迷楊醫師從小熱愛棒球，國小時和鄰居在院子裡用棍子當球棒和用手接球，是兒時的美好回憶。老家在台南，讀高中成績表現好，父母還特地獎勵讓他自己從台南坐客運到台北市立棒球場看味全龍比賽，平時還會剪報收集味全龍比賽的消息，對於棒球的熱情直到他結婚生子後仍未停息，現在他和孩子會一起看棒球，親子感情更緊密！

▲資深龍迷楊醫生跳應援舞為全員打氣。

楊醫師長期關心弱勢就有固定捐款的習慣，當他從頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫的FB粉專得知，偏鄉棒球隊不只能幫助基層棒球發展，還能幫助弱勢學童，就決定開始給捐款基金會。楊醫師說，他很感佩頂新和德文教基金會創辦人魏應充回饋社會的心，不但讓味全龍回歸，也是最常到球場鼓勵大家的職棒老闆，而且帶領龍迷做環保、做公益，真的讓人感恩。

頂新和德文教基金會累積已捐助55所基層棒球學校，邀請民眾和企業加入公益募款的行列，專款用於偏鄉基層棒球隊的餐食營養、交通費用與家庭的急難救助，捐款響應詳見https://pse.is/55pk7l。