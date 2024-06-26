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社會 社會焦點 保障人權

控蹭社運賺黑心錢　劉喬安、網紅回應了

▲（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一名知情人士B小姐也告訴本刊，創設海外青鳥活動的網紅Lilian湯女等人從5月底開始，就一直用爭議的手法募款，設立多個群組、秀出自己的帳戶，要民眾幫忙贊助青鳥行動，但民眾捐款後，她卻只列出捐款項目，沒有設定目標金額，甚至以保護個人資料為由，不公布捐款人和金額。如果遇到有人質疑，她就推稱遭抹黑，隨即解散群組。

此外，湯女於6月18日至20日，又宣稱要舉行「高雄大路過」活動，必須進行第二次國內募款，找來一名號稱群組大總管、有詐欺前科的男子負責，還說如果群眾要捐款，也可以去找劉喬安。不過，主辦單位明明不斷強調，不需要民眾捐贈，湯女的行徑被質疑是假募款、真撈錢。

捐款給湯女的網友質疑她開設多個群組、提供多組匯款帳號，並懷疑帳目金額有誤。

捐款給湯女的網友質疑她開設多個群組、提供多組匯款帳號，並懷疑帳目金額有誤。

捐款給湯女的網友質疑她開設多個群組、提供多組匯款帳號，並懷疑帳目金額有誤。

▲捐款給湯女的網友質疑她開設多個群組、提供多組匯款帳號，並懷疑帳目金額有誤。

B小姐表示，湯女發生爭議、主動退群之後，就開始宣傳假訊息，說海外青鳥行動的募款，已經轉到加薩走廊、時報廣場的廣告被取消；但廣告成功上檔後，湯女與劉喬安等人又夥同網軍造謠，攻擊海外青鳥專案，指控設計師收錢、侵權，製造台灣和海外青鳥團隊的矛盾和對立。

曾參與湯女課程的網友在網路上要求湯女退款。

曾參與湯女課程的網友在網路上要求湯女退款。

▲曾參與湯女課程的網友在網路上要求湯女退款。

面對大量的網路霸凌，海外青鳥主辦方不堪其擾，只能發聲明澄清，也獲得許多群眾聲援，沒想到湯女竟開始截圖，並貼出律師名片，表示不惜花大錢也要對網友提告，意圖製造寒蟬效應，讓大家噤聲。

B小姐說，海外青鳥專案相關財務資料，早就公布於社群媒體供民眾查閱，但湯女和劉喬安等人仍不斷抹黑，主辦方除了委由律師處理，也呼籲支持青鳥行動的民眾審慎判斷，切勿被不實訊息誤導。

熟識劉喬安的設計師在網路上指出，湯女和劉早就認識。

▲熟識劉喬安的設計師在網路上指出，湯女和劉早就認識。

針對指控，劉喬安否認盜圖，強調認識台商會會長，指控非事實，她只想平靜過生活，不想被報導，也不想被獵巫，會連同湯女一起找律師發聲明。

Lilian發出澄清聲明
大家好，我是Lilian（阿奏），我是青鳥行動的支持者與參與者，由於這是自發性、去中心化的公民運動，因此我很純粹、很熱血地在5月22日拉起了Line「青鳥行動課金公嬤」群組，讓贊助者可以直接與青年學子聯繫，提供支援，

但活動現場仍須音響等花費，因此我在5月27日另拉起了「高雄大路過募資」群組，同時因海外希望發起紐約時報廣告刊登運動，我也幫忙拉一個海外的募款群組，募款活動都是大家一起參與，可是後來我卻被抹黑用爭議的方式募款，為了青鳥行動的正當性不被質疑，我願意挺身而出，特此做以下說明：

我建了line「青鳥行動課金公嬤」社群（以下簡稱國內群組），初衷是提供居住於中南部，並欲北上參加公民運動的年輕朋友適當幫助，我在國內群組內僅負責刊登需要幫助之年輕朋友（金孫）聯絡方式，供願意出資的成員（公嬤）自行連絡，我也從未經手金孫審核、後續追蹤及金流。
之後國內群組又於5月24日及5月28日提供公民運動特殊物資協助（包括推車、桌子、露營燈及大量零食及礦泉水等各種生活需求），所有物資需求、採購、運送及募資均由國內群組內成員協力完成。國內群組成員及主辦單位、總台有目共睹，在一千多人之國內群組共同努力下，國內群組有良好的聲譽，並獲得媒體報導。
5月27日另外拉起的「高雄大路過募資」群組，群組會po出每一筆活動項目費用，進行募款，整體花費約為14萬元，細目收支均在群組上公開，已經由贊助者確認清楚，至於有黑函指控稱募款項目不清、用爭議的手法募款、設立多個群組、秀出自己的帳戶等，顯非事實。
因為許多國外朋友熱請想加入國內群組，惟海外版LINE無法使用社群功能，因此開立「青鳥行動課金公媽」海外群組，順利幫助苗栗及高雄公民運動之進行。同時國外群組成員亦熱烈討論欲在紐約等知名景點投放廣告，且負責紐約廣告專案不到十人，因此又開立紐約群組，我並未居住海外，我也沒有實質參與討論或提供意見，只是協助海外群組訊息的曝光，海外群組的募款亦與我無關。海外青鳥行動也於6月3日發文闢謠，指出Lilian我只是在初始階段擔任引介各方人士的角色，但從未經手募資、金流等事項，也並非「海外募款發起人」。
我在6月2日收到一則假消息，宣稱紐約時代廣場廣告不刊登，轉到加薩走廊，本人一時不查，在群組中誤傳此假消息，但得知是假消息後，我也立即逐一跟收訊者澄清並致歉。黑函指稱本人退出海外群組後，故意散發假消息，很明顯是惡意抹黑本人。
此外我在青鳥行動前並不認識JOJO，是海外群組中有人說JOJO就是劉喬安，我才知道，由於我沒有參與海外募款，所以我也更不可能要大家捐款去找劉喬安，黑函指稱我要捐款的民眾去找劉喬安，實屬虛構。再者黑函指出紐約時代廣場廣告刊出後，我與劉喬安發動網軍攻擊海外群組，更是污衊、不實指控。
另外關於我的過去，我並沒有開鋼管舞的課程，特此澄清。而過去因為我的憂鬱症以及生小孩、被家暴等陰影，影響我當時的工作，我後來也陸續退款給當事人了，但是有一位陳先生說我當時沒有退給他，因為已經是好幾年前的事情了，為了避免誤解擴大，我在6月4日退給他兩倍的費用，他也在社群公開說6月4日已收到款項。
我只是一個對於民主運動充滿熱情的普通人，我只是希望盡一己之力，參與青鳥行動，但不知道為何有人要如此亂造謠，破壞這個行動，即使我個人過去因為生病，有些事情處理的不好，也與這次的行動無關，請造謠的人不要再抹黑了，若再繼續抹黑，我們會追究造謠生事者的責任，也會盡力維護與捍衛青鳥行動夥伴們的聲譽與初衷。
我是為了守護台灣才勇敢站出來，這次的挫折，也讓我學到很多。青鳥的行動喚醒大眾的關注，改革尚未成功，期待所有參與青鳥行動的夥伴們，彼此要相互團結，不要被任何的黑函所分化，不要彼此傷害、攻訐、謾罵，共同維護青鳥行動的民主初衷，也希望媒體能澄清錯誤的資訊，讓大家能夠理解真相，共同守護台灣的民主價值。
Lilian（阿奏）敬上


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