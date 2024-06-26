「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

▲胖卡協會理事長龔修賢過世。（圖／翻攝自FB／龔修賢）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣行動車創業發展協會（胖卡協會）理事長龔修賢過世，享年52歲！今（26）日中午，龔修賢的臉書突然發出訃聞，「很抱歉，上週日下午開車時，身體突然不適，我就這樣倒下了，來不及好好向大家告別，讓大家震驚了，實在很抱歉！」消息震驚不少網友，「謝謝你一路以來為這個國家的付出」、「龔大哥一路好走。」

龔修賢今日在臉書發文，提到上週日開車時，身體突然不適，「就這樣倒下了，來不及好好向大家告別，讓大家震驚了，實在很抱歉」，不過52歲的人生過得算快樂與感恩，希望大家能多多關照他的母親和兩位弟弟，也盼延續魔術小巴胖卡餐車的服務，幫助更多選舉或創業的人。

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他也很感謝老婆，文末還提到偶像前總統蔡英文，「再幫我向她問聲好，各位加油、台灣加油，謝謝大家！」據悉，龔修賢是汽修專科出身，一次改造父親舊車為胖卡的經驗一戰成名，曾在2009年為當時要參選新竹市議員的林智堅打造選舉胖卡，吸引前總統蔡英文注意，也指名要他打造選舉車，是胖卡界的靈魂人物。

消息一出，不少網友都相當不捨，「沒想到四月在醫院看到你竟然是最後一次見面，彷彿好像是昨日的事而已」、「真的令人無法相信，願您一路好走」、「龔老闆一路好走，也希望家人保重！永遠記得你這麼多年來對台灣大小事的熱心與應援。」

龔修賢臉書全文如下

各位我最敬愛的親朋好友們：

很抱歉，上週日下午開車時，身體突然不適，我就這樣倒下了，來不及好好向大家告別，讓大家震驚了，實在很抱歉。

我52歲的人生，跟大家一樣，酸甜苦澀都有，可能我較樂觀，所以過得也算快樂與感恩。現在，我先出發展開下一段旅程了，各位不要太悲傷，也不要有什麼遺憾，咱們兄弟姊妹聚餐若想起我而感傷時，請遙敬我一杯，我希望看著你們互相扶持、繼續帶著希望往前走。

我的媽媽年紀也大了，兩個弟弟也不年輕了，也請多多關照一下；魔術小巴胖卡餐車、我希望能夠延續服務，幫助更多選舉或創業的人也請大家多多支持。

我老婆Apple，從學生時代開始，陪我這麼多年，真的很感謝她，她除了護理工作外，這十幾年來也都在為母娘效勞，你們有任何疑難雜症也可以找她。我不在的日子，她的肩膀負擔一定會變重，請大家幫她加油，我相信未來的日子她一定也可以充實、溫暖，繼續弘揚母娘的慈悲，引領、造福更多有緣眾生，甚至協助未完成的低軌衛星星鏈計畫。

我親愛的家人、親朋好友、兄弟姊妹們，我先走了，不要為我悲傷、不要為我難過，反正改天我們還會在另外一個世界重逢。

好好珍惜人生的所有一切，有夢最美、希望相隨。最後，再麻煩各位，有遇到我偶像-小英總統，再幫我向她問聲好，各位加油、台灣加油，謝謝大家！