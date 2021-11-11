慶蔡司175週年！光勢力品牌行動車展開全台巡迴

▲德國蔡司今年已邁入175週年，打造「光勢力品牌行動車」，讓民眾對數位化驗光流程能夠更加理解。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

齊聚剪綵慶祝蔡司成立175 週年，特地打造「光勢力品牌行動車」，10/30啟程以信義誠品為第一站，讓前來的民眾免費體驗，蔡司3D中心定位儀的個人化精準驗配參數測量，現場還邀請到今年東京奧運拿下女子拳擊銅牌、全運金牌三連霸的黃筱雯，擔任蔡司清銳MAX產品大使，現身分享國際級運動員護眼心法。

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▲蔡司175週年邀請奪下東京奧運拳擊銅牌的黃筱雯擔任產品大使。（圖／記者謝盛帆攝）

東京奧運拳擊國手黃筱雯表示，「蔡司剛好這次175週年的理念就是，擊破框架挑戰想像的極限，剛好我也覺得這個理念就跟我在運動場上的精神是一樣的。」

對運動員而言，微毫銳利視力搭配精準動作養成，是提前掌握對手先發制人的好時機，她以親身經歷分享清晰視力的重要性，東京奧運拳擊國手黃筱雯表示，「比賽中，你要看得到對手下一拳要做什麼反應，或者是他出拳來以後你要做的反應，都是很需要靠視力的。」

▲▼東京奧運拳擊國手黃筱雯現場進行蔡司優視力體驗。（圖／記者謝盛帆攝）

現場實際體驗，就連瞳距都能精準測量，精準的驗配搭配好的鏡片才能讓配戴者擁有舒適清晰的視覺體驗，蔡司集團不只有鏡片，深耕版圖橫跨光學、光電電子、半導體、工業測量、醫療器材等多元領域。

▲蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司作為光學大廠提供半導體、電動車等製程檢測服務，看好工業、醫療及消費品業務持續成長，蔡司將持續加碼投資台灣。（圖／記者謝盛帆攝）

蔡司台灣總經理章平達表示，「我們還是以光學為本，例如說眼睛鏡片的光學，半導體的光學、手術顯微鏡的光學、研究顯微鏡光學，我們的市場規模是逐年地一直在成長，因為我們在推廣的就是我們所謂的一個非常高規格的、專業數位化的一個驗光，還有我們是唯一一個也是跨部門，有醫療部門來做眼睛前面的守護，還有之後的，如果有需要手術後面的照顧。」

▲蔡司175週年打造「光勢力品牌行動車」巡迴北、中、南各大都會區。（圖／業者提供）

民眾現場參加闖關活動，完成蔡司3D中心定位儀體驗，視力測驗、未來視界繪圖，就可獲得蔡司限量三合一掛繩充電線，並有機會抽到價值萬元蔡司智銳 SmartLife 鏡片折抵券，「光勢力品牌行動車」除了雙北市，接下來也會全台巡迴到中、南部各大都會區，還邀請到入圍過金馬獎的國際級剪紙藝術家楊士毅，以及美澳攝影大師陳耀恩，分享如何透過鏡頭與光影間變化，展現生活視覺美學，要讓民眾體驗與眾不同的「光勢力」視野。