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社會 社會焦點 保障人權

開挖搶救畫面曝！台中男「趴姿卡排水溝」呼救　受困快一周才脫困

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市烏日區中華路巷內25日發生一起離奇事件！一名60歲廖姓男子因不明原因受困水溝管線內多日，附近民眾聽到路面下傳來微弱的呼救聲，這才發現他受困，報警處理。警消獲報到場，開挖2小時後成功將人救出，並將人送醫救治，透過搶救影片可發現，廖男呈現趴姿卡在排水溝內，身上沾滿汙泥。

回顧整起事發經過，有民眾25日深夜10時許聽到微弱呼救聲，循著聲音尋找，發現聲音竟是從路面下傳來的，緊急報警處理。警消獲報後，於深夜10時14分出動5消防車、2警備車、1救護車、23名人力趕赴現場處理。

▲台中男卡排水溝內快一星期，附近民眾聽到微弱呼救報案救人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲台中男卡排水溝內快一星期，附近民眾聽到微弱呼救報案救人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

警消先是透過路邊排水孔鎖定廖男的確切位置，接著嘗試從附近大排水溝切入救援，但因排水溝支管分叉複雜，且越深入後發現管道漸漸變窄，無法順利將人從管道內帶離，最後只好開挖路面。

經過2個小時左右的挖掘，警消出動鑿岩機、軍刀鋸、電動油壓剪、電鑽等器材，終於將路面挖出一個大洞，在深夜11時55分將廖男救出，所幸其僅受有擦傷，人意識清楚並無大礙。

▲台中男卡排水溝內快一星期，附近民眾聽到微弱呼救報案救人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

據了解，廖男離家多日，因不明原因受困在排水溝內近一個星期。稍早開挖、救援影片曝光，只見廖男呈現趴姿卡在排水溝內，身上沾滿了汙泥，消防人員嘗試以各種角度協助其脫困，最後將人順利帶離水溝，趴姿扛上擔架送醫，至於詳細事發過程，仍有待進一步調查釐清。

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