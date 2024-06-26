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大陸 大陸焦點 特派現場

OpenAI終止對陸API服務　陸多家公司爭奪「搬家」生意

▲▼OpenAI，ChatGPT。（圖／CFP）

▲OpenAI公司停止中國大陸等地的API（應用程式編程接口）使用。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國OpenAI公司停止中國大陸等地的API（應用程式編程接口）使用，消息傳出後，大陸多家國產AI大模型公司宣布OpenAI用戶零成本遷移計劃。

綜合陸媒報導，針對OpenAI宣布將採取額外措施停止其不支持的地區的API使用，百度千帆、百川智能、MiniMax、硅基流動、智譜AI等大陸公司，紛紛推出OpenAI API用戶特別搬家計劃，免費或極低費率即可完成切換。

▲▼ 百度智能雲推出的吸引搬遷條款。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

▲百度智能雲推出的優惠條款。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

具體來看，阿里雲發文宣布，旗下 qwen-plus 模型達到「GPT-4 級」，但 API 價格僅需 OpenAI 的五十分之一。百度智能雲千帆也推出大模型普惠計劃，號稱可完成 0成本切換，即日起為新註冊企業用戶提供「文心旗艦型」等服務。

另外，MiniMax則稱，將對切換用戶提供最新的abab6.5s版本的模型能力，並且免費使用一個月，不限制TPM和RPM，同時也不限制Token的使用數量。AI Infra廠商硅基流動直接來了波「Token自由」，將Qwen2-7B、GLM-4-9B、Yi-1.5-9B等頂尖開源大模型都給永久免費了。

對於OpenAI今次舉動，《證券時報》引述一名業內人士分析，此前在大陸國內對接OpenAI官方提供的API使用OpenAI能力，就始終面臨著隨時被封禁的可能，「出於個人興趣的開發者可以這麼做，但企業這麼做的話，風險就會比較高。」

該業內人士也指出，大陸國內就有不少創業公司是通過接入OpenAI API的方式，簡單套殼做大模型或者AI應用，「這次就會受到直接的影響。」

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