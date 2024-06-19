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輝達市值破3.3兆美元稱王！　6大驚人紀錄曝光

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

輝達（Nvidia）股價漲勢凌厲，再度達成另一項里程碑，總市值超過3.3兆美元，在標準普爾500指數中登上市值王寶座。

美聯社報導，輝達人工智慧（AI）應用所需晶片的需求不斷飆升，使得最近一季營收比去年同期成長2倍多。

輝達成為AI領域領頭羊之一的過程中，創下不少驚人紀錄，以下為美聯社所做整理：

● 3兆3340億美元

截至今天收盤，輝達總市值來到3兆3340億美元，超越微軟（Microsoft）的3兆3170億美元；蘋果公司（Apple）以3兆2860億美元排名第3。一年前，輝達市值才剛剛超過1兆美元大關。

● 1130億美元

這是輝達今天所增加的市值金額。

● 135.58美元

這是輝達今天收盤的股價。兩週前，輝達股價超過1200美元，但6月7日交易結束後，輝達執行1拆10的股票分割計畫。股價高的公司經常會拆股，讓投資人更容易負擔得起股票。

● 1199億美元

分析師預估，輝達截至2025年1月的財年營收為1199億美元。若成真，這將是2024財年營收的兩倍左右，更是2023年財年的4倍多。

● 53.4%

輝達淨利率估值為53.4%。換句話說，去年輝達營收中的每1美元，就有53美分是盈餘。相較之下，蘋果最近一季淨利率為26.3%，微軟為36.4%。然而，這兩家公司營收數字都明顯高於輝達。

● 32%

今年截至5月為止，輝達對標普500指數漲幅貢獻了32%。（譯者：陳昱婷／核稿：劉文瑜）

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