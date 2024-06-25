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大陸 大陸焦點 特派現場

OpenAI停止中國等國家API使用　7月9日開始執行

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI 將停止其不支持的國家和地區的 API 使用。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著生成式AI技術的不斷發展，散播網路假訊息的模式如今出現變化，美國OpenAI公司5月底表示，發現中國、俄羅斯、伊朗、以色列利用ChatGPT產生的內容，試圖帶動政治風向、影響地緣政治。6月25日，陸續有大陸API開發者在社交媒體上表示，他們收到了來自OpenAI的「警告信」，稱將採取額外措施停止其不支持的地區的API（應用程式編程接口）使用。

據《IT之家》報導，信中寫道，「根據數據顯示，你的組織有來自OpenAI目前不支持的地區的API流量。從7月9日起，我們將採取額外措施，停止來自不在OpenAI支持的國家、地區名單上的API使用。」受影響組織若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區內訪問。

目前OpenAI的API已向161個國家和地區開放，中國大陸和中國香港未包含其中。

ChatGPT開發商OpenAI5月底表示，過去3個月，OpenAI已破壞5起秘密影響力行動，這些行動試圖利用OpenAI的人工智慧（AI）技術操縱世界各地輿論和影響地緣政治。

法新社報導，OpenAI在一篇部落格文章中表示，被破壞的活動源自俄羅斯、中國、伊朗和一家位於以色列的私人公司。

威脅發動者試圖利用OpenAI強大的語言模型，進行生成評論、文章、社群媒體個人檔案以及除錯機器人和網站程式碼等任務。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，這些行動「似乎並未因我們的服務，而顯著增加受眾參與度或擴大受眾。」

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