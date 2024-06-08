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50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

▲▼長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導 

疾病管制署上周二宣布短期擴大23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）公費對象給50到64歲民眾，根據疾管署最新統計，本次釋出約9萬劑疫苗，目前各縣市庫存僅剩下1.5萬劑；而台北市更是剩下不到千劑。由於擴大接種僅至疫苗用完為止，有需求民眾得加緊腳步。

肺炎鏈球菌為長者及幼兒常見的感染病毒，國內去年10月起擴大對65歲以上民眾公費提供2種肺炎鏈球菌疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），但打氣不高，為使疫苗有效運用，疾管署上周二宣布短期開放50到64歲民眾（1974年以前出生）公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，民眾可省去自費每劑約2000元的費用。

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根據疾管署最新統計，從5月28日至6月7日為止，50歲以上民眾PPV23共接種約7.8萬人次，縣市庫存約1.5萬劑，這1.5萬劑用完之後，就會恢復原本65歲以上長者等公費對象接種。

北市衛生局疾管科科長張惠美受訪表示，統計到今日上午為止，中央供應不限設籍地可以使用的PPV23僅剩下787劑；而因應本次擴大，北市有另外釋出自購疫苗提供設籍北市民眾施打，則還有1305劑，由於這幾天連假，開診時間較少，預期連假後還會有零星剩餘疫苗可打。

疾管署強調，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護效果較長；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗可有較長免疫保護力，且範圍更廣，獲得更完整保護，使保護效益最大化，呼籲65歲以上符合資格民眾請踴躍接種。

▲▼公費肺炎鏈球菌疫苗說明。（圖／疾管署提供）

▲公費肺炎鏈球菌疫苗說明。（圖／疾管署提供）

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