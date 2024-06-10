台中日曜天地祭美妝即期品特賣　YSL、Jo Malone香氛500元有找

▲台中日曜天地推出即期品特賣，名牌香氛500元有找，但效期約莫在半年左右，該活動也是館內一年一度大檔期。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中日曜天地OUTLET週年慶促銷活動開跑，除了全館各類服飾、鞋款、精品包款享優惠，最受消費者期待的美妝即期品特賣也展開，匯集了愛馬仕、香奈兒等50大超人氣品牌，當中還有YSL、Jo Malone即期香氛500元有找；新光三越即日起至6月23日也舉辦夏日購物季擴大會員回饋，邀集六大銀行共同舉辦會員點數翻倍送活動。

日曜天地表示，往年美妝即期品特展約20多家品牌，但今年陣容達50家，今年包括愛馬仕、香奈兒、雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II、Chloé、寶格麗、上山採藥、阿原肥皂等，彩妝、保養品、香氛等等，上看萬件商品，下殺1.5折起，業績預估將比去年成長4成以上，也透露開跑首三日業績已經破百萬。館方也強調，商品效期較短，但至少還有6個月以上的使用期限，才以出清價優惠。

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▲刺激消費，百貨龍頭新光三越推出點數翻倍活動。（圖／記者游瓊華攝）



新光三越則從即日起至6月23日舉辦夏日購物季擴大會員回饋活動，6月11日到6月16日點數可雙倍折抵，化妝品與服飾單筆滿3000扣1000點即可抵200元；新會員即可獲得100點，並有機會抽1萬5000元的首爾來回機票；此外，也有10項熱門夏日家電舉辦卡友禮回饋兌換，刷卡滿額即可將節能除濕機等熱門家電帶回家。