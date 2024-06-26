駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑　林憶君批外交部追查吹哨者

▲駐美代表俞大㵢。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑，不僅購買名品家具等奢侈品，在官邸公器私用，還放任妻子把外交官當下人使喚，上任短短半年就花了800萬元。對此，民眾黨立委林憶君批評，外交部記者會顧左右而言他，不斷跳針迴避問題，還語帶恐嚇、稱要追查是誰爆料，讓她難以苟同。

《鏡週刊》25日引述不具名外交體系人士爆料，俞大㵢接任駐美大使短短半年，光官邸就花了800萬公帑，購買包括近百萬元的手工沙發、20多萬元的床、21萬元的地毯等，還將牙刷、沐浴乳等不得申報的消耗品報入「客用」官邸開銷。此外，駐美大使座車才買2年多，但俞又申購370萬元的凱迪拉克。

對此，外交部回應，關於館長職務宿舍相關的費用支用，都是以公務為主，外交部並未同意換購相關車輛。至於爆料內容是否屬實，會進一步瞭解後再對外說明，而對於同仁不循體制內的管道反映而對外爆料，也會進行瞭解，「這並不是我們鼓勵的作法。」

林憶君批評，外交部面對記者提問顧左右而言他，當被問到外館館長將私人日常用品申報公帳等疑問時，外交部發言人竟不斷跳針回應「限於公務上需要」，而未明確說明是否合法、公務需求的範圍，企圖掩蓋事實。

林憶君質疑，爆料內容鉅細靡遺，恐非空穴來風，但外交部面對吹哨者竟語帶恐嚇，檢討吹哨者不循內部申訴機制作法，讓她不能苟同，因為倘若內部申訴機制能有效解決問題，外交部同仁又何須冒著仕途受阻風險爆料媒體？

林憶君表示，外交部刮同仁鬍子前，該先把內部問題人物的鬍子刮乾淨，並徹底檢討內部管理機制不彰的問題。為此，她呼籲外交部即刻啟動內部調查，向立法院提供外館帳目使用明細自證自清，而監察院和審計部也應主動啟動調查，以正視聽。

▼民眾黨立委林憶君。（圖／記者湯興漢攝）